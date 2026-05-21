Плющенко зрадив Путіна та Росію: деталі скандалу

Колишній спортсмен критикував тих, хто змінює спортивне громадянство, а тепер сам наступив на ці граблі

Олександр Плющенко, син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка змінив спортивне громадянство. Гном Гномич (прізвисько Олександра) тепер кататиметься за Азербайджан.

Син Плющенка виступатиме за Азербайджан

Євген називав зрадниками тих росіян, які переходили до інших збірних

Гном Гномич прокоментував ситуацію

Про це заявив сам Олександр, повідомляє sport-express.ru. 13-річний фігурист отримав відкріплення від Федерації фігурного катання на ковзанах Росії на засіданні Виконкому організації, яке відбулося у четвер, 21 травня. Ймовірно, він зможе виступати за Азербайджан із наступного сезону.

Я був і залишаюся руським. Мені дали спортивне громадянство Азербайджану на п’ять років. Сподіваюся, на міжнародній арені мені вдасться гідно представляти наші дві країни та славити академію мого тата. Олександр Плющенко

Це рішення Плющенка викликало великий суспільний резонанс. Річ у тім, що Євген публічно критикував російських спортсменів, які відмовлялись виступати за Росію та змінили спортивне громадянство заради міжнародних змагань. Він називав їхні дії "відмовою від президента" та "зрадою країни".

Я вже говорив і знову повторюся: я щиро не розумію, як можна відмовитися від своєї країни, прийняти ці умови, відмовитися від спецоперації (так у РФ називають війну проти України) заради поїздки на Олімпіаду. Відмовитись від нашого президента, відмовитися від наших земель, від наших ресурсів, від мами та тата. Такі спортсмени знайдуться. Я погано до цього ставлюсь. Євген Плющенко

У мережі сміються з Плющенка-старшого, який за власним визначенням сам зрадив Путіна і став зрадником РФ.

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського фігурного катання. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). При цьому на чемпіонат світу-2026 та інші турніри цього сезону росіян не запрошували.