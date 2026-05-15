ЧС-2026 з хокею: розклад та результати матчів (відео)
Захищають титул чемпіонів американці
У п’ятницю, 15 травня, у Швейцарії стартує 89-й чемпіонат світу з хокею. Всі ігри пройдуть у Цюриху та Фрібурі.
Що потрібно знати
- ЧС-2026 з хокею пройде у Швейцарії з 15 по 31 травня
- Торік на турнірі перемогли американці
- Збірна України наступного року зіграє на ЧС з хокею в еліті
"Телеграф" пропонує вашій увазі календар, розклад та результати матчів ЧС-2026. Додамо, що в Україні частину матчів покаже телеканал та медіаплатформа "Суспільне Спорт". Всі ігри для перегляду будуть доступні на maincast.tv.
Зазначимо, турнір розпочнеться із групового етапу. Топ-4 з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, після чого змагання пройдуть за олімпійською системою. Команди, що займуть останні місця в групах, вилетять у другий за силою дивізіон. До речі, 2027 року місце в еліті світового хокею займуть Україна та Казахстан. Білорусь і РФ усунуті від участі через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.
Учасники ЧС-2026 з хокею
- Група A: США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія
- Група B: Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Словенія, Норвегія, Італія
Розклад та результати матчів ЧС-2026 з хокею (оновлюється)
Груповий етап (час київський)
15 травня, п’ятниця
17.20 – Фінляндія – Німеччина (група А)
17.20 – Канада – Швеція (група В)
21.20 – США – Швейцарія (група А)
21.20 – Чехія – Данія (група В)
16 травня, субота
13.20 – Велика Британія – Австрія (група А)
13.20 – Словаччина – Норвегія (група В)
17.20 – Угорщина – Фінляндія (група А)
17.20 – Італія – Канада (група В)
21.20 – Швейцарія – Латвія (група А)
21.20 – Словенія – Чехія (група В)
17 травня, неділя
13.20 – Велика Британія – США (група А)
13.20 – Італія – Словаччина (група В)
17.20 – Австрія – Угорщина (група А)
17.20 – Данія – Швеція (група В)
21.20 – Німеччина – Латвія (група А)
21.20 – Норвегія – Словенія (група В)
18 травня, понеділок
17.20 – Фінляндія – США (група А)
17.20 – Канада – Данія (група В)
21.20 – Німеччина – Швейцарія (група А)
21.20 – Швеція – Чехія (група В)
19 травня, вівторок
17.20 – Латвія – Австрія (група А)
17.20 – Італія – Норвегія (група В)
21.20 – Угорщина – Велика Британія (група А)
21.20 – Словенія – Словаччина (група В)
20 травня, середа
17.20 – Австрія – Швейцарія (група А)
17.20 – Чехія – Італія (група В)
21.20 – США – Німеччина (група А)
21.20 – Швеція – Словенія (група В)
21 травня, четвер
17.20 – Латвія – Фінляндія (група А)
17.20 – Канада – Норвегія (група В)
21.20 – Швейцарія – Велика Британія (група А)
21.20 – Данія – Словаччина (група В)
22 травня, п’ятниця
17.20 – Німеччина – Угорщина (група А)
17.20 – Канада – Словенія (група В)
21.20 – Фінляндія – Велика Британія (група А)
21.20 – Швеція – Італія (група В)
23 травня, субота
13.20 – Латвія – США (група А)
13.20 – Данія – Словенія (група В)
17.20 – Швейцарія – Угорщина (група А)
17.20 – Словаччина – Чехія (група В)
21.20 – Австрія – Німеччина (група А)
21.20 – Норвегія – Швеція (група В)
24 травня, неділя
17.20 – Велика Британія – Латвія (група А)
17.20 – Данія – Італія (група В)
21.20 – Фінляндія – Австрія (група А)
21.20 – Словаччина – Канада (група В)
25 травня, понеділок
17.20 – США – Угорщина (група А)
17.20 – Чехія – Норвегія (група В)
21.20 – Німеччина – Велика Британія (група А)
21.20 – Словенія – Італія (група В)
26 травня, вівторок
13.20 – Угорщина – Латвія (група А)
13.20 – Норвегія – Данія (група В)
17.20 – США – Австрія (група А)
17.20 – Швеція – Словаччина (група В)
21.20 – Швейцарія – Фінляндія (група А)
21.20 – Чехія – Канада (група В)
Чвертьфінали
28 травня, четвер
17.20 – Чвертьфінал 1
17.20 – Чвертьфінал 2
21.20 – Чвертьфінал 3
21.20 – Чвертьфінал 4
Півфінали
30 травня, субота
16.20 – Півфінал 1
21.00 – Півфінал 2
Матч за 3 місце
31 травня, неділя
16.30
Фінал
31 травня, неділя
21.20
Нагадаємо, у 2025 році чемпіонами світу з хокею стали американці. Команда США також виграла Олімпійські ігри у Мілані.