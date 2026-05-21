Картопля не гнитиме тижнями: перевірте, чи правильно ви її зберігаєте

Багато людей роками зберігають картоплю у пакетах, навіть не здогадуючись, що саме це часто стає причиною її швидкого псування.

Через надлишок вологи та відсутність нормальної циркуляції повітря овоч починає проростати, мокріти та гнити значно раніше, ніж мав би. Насправді правильний спосіб зберігання може продовжити свіжість картоплі на кілька тижнів і допомогти уникнути зайвих витрат. Про це повідомляє "Телеграф".

Головна помилка — залишати картоплю у поліетиленових пакетах, у яких її продають у магазинах. Після збору картопля продовжує так зване "дихання": вона споживає кисень і виділяє вологу, тепло та вуглекислий газ. Якщо повітря не циркулює, усередині пакета утворюється вологий мікроклімат, який ідеально підходить для появи цвілі та бактерій.

Фахівці радять зберігати картоплю у дротяних кошиках або відкритих контейнерах із хорошою вентиляцією. Саме така конструкція дозволяє повітрю вільно циркулювати навколо овочів, а зайвій волозі — швидко випаровуватись. Завдяки цьому шкірка довше залишається сухою та щільною, а ризик гниття суттєво зменшується.

Ще одна перевага дротяного кошика — стабільніша температура зберігання. Під час "дихання" картопля виділяє невелику кількість тепла, а циркуляція повітря допомагає уникнути перегрівання та накопичення конденсату. Це особливо важливо у теплу пору року, коли овочі псуються значно швидше.

Також картоплю радять тримати у темному та прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. Надлишок світла може спричинити появу зелених ділянок на шкірці та погіршити смакові властивості продукту.

Правильне зберігання картоплі — це простий спосіб довше зберегти овочі свіжими, уникнути псування та не витрачати зайві гроші на часті покупки.