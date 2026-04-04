Чисора - Уайлдер: видео разогревочных боев

В субботу, 4 апреля, на арене O2 в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. В мейн-ивенте на ринг выйдут супертяжи Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО). "Телеграф" проведет онлайн — трансляцию шоу бокса Чисора — Уайлдер.

На сайте "Телеграф" доступно полное видео разогревочных боев шоу Чисора — Уайлдер от YouTube-канала DAZN. Основной кард стартует в 21:00 по киевскому времени.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть шоу бокса Чисора — Уайлдер в Украине. Добавим, что Дерек — небольшой фаворит в противостоянии с американцем.

Отметим, на данный момент поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Александр и Фабио свои бои проведут в мае 2026 года.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.