У Білорусі хотіли влаштувати патріотичний салют, але вийшла "коричнева чума" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кумедний момент стався на футболі
У Білорусі стартував чемпіонат країни з футболу. Чиновники Мозиря хотіли влаштувати патріотичне піротехнічне шоу, проте лише повеселили мережу.
Що потрібно знати
- У Білорусі розпочався новий футбольний сезон
- У Мозирі стався конфуз під час патріотичного шоу
- У мережі вважають інцидент символічним
Акаунт dzenews у Threads опублікував відео момент, який швидко завірусився у мережі. Річ у тім, що планувалося запустити в повітря дим у кольорах прапора Білорусі, однак у справу втрутився вітер.
На стадіоні у Мозирі відбулася урочиста церемонія відкриття нового сезону. Відкривали його "Славія Мозир" та "Динамо Мінськ". На захід покликали тренера збірної Білорусі Віктора Гончаренка, голову АБФФ (Асоціація білоруської федерації футболу) Євгена Булойчика, а також голів виконкомів Івана Крупка та Олену Павлечко. Усі вони натиснули на кнопку, після чого над стадіоном випустили дим червоного та зеленого кольору.
Переглянути в Threads
Після того як зелений та червоний кольори змішалися "коричнева хмара" накрила трибуни. Момент викликав хвилю жартів у мережі. Користувачі відзначили символізм у події — за офіційними кольорами лукашенківської Білорусі ховається "коричнева чума".
Нагадаємо, щодо білоруського футболу продовжують діяти обмеження УЄФА, запроваджені у березні 2022 року через підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відміну від російських команд, білоруські збірні та клуби не відсторонені від участі у турнірах, але офіційні міжнародні ігри у Білорусі заборонені.