У Білорусі хотіли влаштувати патріотичний салют, але вийшла "коричнева чума" (відео)

Кумедний момент стався на футболі

У Білорусі стартував чемпіонат країни з футболу. Чиновники Мозиря хотіли влаштувати патріотичне піротехнічне шоу, проте лише повеселили мережу.

Акаунт dzenews у Threads опублікував відео момент, який швидко завірусився у мережі. Річ у тім, що планувалося запустити в повітря дим у кольорах прапора Білорусі, однак у справу втрутився вітер.

На стадіоні у Мозирі відбулася урочиста церемонія відкриття нового сезону. Відкривали його "Славія Мозир" та "Динамо Мінськ". На захід покликали тренера збірної Білорусі Віктора Гончаренка, голову АБФФ (Асоціація білоруської федерації футболу) Євгена Булойчика, а також голів виконкомів Івана Крупка та Олену Павлечко. Усі вони натиснули на кнопку, після чого над стадіоном випустили дим червоного та зеленого кольору.

Після того як зелений та червоний кольори змішалися "коричнева хмара" накрила трибуни. Момент викликав хвилю жартів у мережі. Користувачі відзначили символізм у події — за офіційними кольорами лукашенківської Білорусі ховається "коричнева чума".

Нагадаємо, щодо білоруського футболу продовжують діяти обмеження УЄФА, запроваджені у березні 2022 року через підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відміну від російських команд, білоруські збірні та клуби не відсторонені від участі у турнірах, але офіційні міжнародні ігри у Білорусі заборонені.