Рус

У Білорусі хотіли влаштувати патріотичний салют, але вийшла "коричнева чума" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Славія" Мозир — "Динамо" Мінськ Новина оновлена 22 березня 2026, 19:45
"Славія" Мозир — "Динамо" Мінськ. Фото t.me/FCSlaviaMozyr

Кумедний момент стався на футболі

У Білорусі стартував чемпіонат країни з футболу. Чиновники Мозиря хотіли влаштувати патріотичне піротехнічне шоу, проте лише повеселили мережу.

Що потрібно знати

  • У Білорусі розпочався новий футбольний сезон
  • У Мозирі стався конфуз під час патріотичного шоу
  • У мережі вважають інцидент символічним

Акаунт dzenews у Threads опублікував відео момент, який швидко завірусився у мережі. Річ у тім, що планувалося запустити в повітря дим у кольорах прапора Білорусі, однак у справу втрутився вітер.

На стадіоні у Мозирі відбулася урочиста церемонія відкриття нового сезону. Відкривали його "Славія Мозир" та "Динамо Мінськ". На захід покликали тренера збірної Білорусі Віктора Гончаренка, голову АБФФ (Асоціація білоруської федерації футболу) Євгена Булойчика, а також голів виконкомів Івана Крупка та Олену Павлечко. Усі вони натиснули на кнопку, після чого над стадіоном випустили дим червоного та зеленого кольору.

Переглянути в Threads

Після того як зелений та червоний кольори змішалися "коричнева хмара" накрила трибуни. Момент викликав хвилю жартів у мережі. Користувачі відзначили символізм у події — за офіційними кольорами лукашенківської Білорусі ховається "коричнева чума".

Нагадаємо, щодо білоруського футболу продовжують діяти обмеження УЄФА, запроваджені у березні 2022 року через підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На відміну від російських команд, білоруські збірні та клуби не відсторонені від участі у турнірах, але офіційні міжнародні ігри у Білорусі заборонені.

Теги:
#Футбол #Білорусь #Мозир