Таке вже було: чому Путін насправді перевзувся та назвав Зеленського "паном"

Свою роль може відіграти не тільки Трамп, а й Китай

Зміна риторики російського лідера Володимира Путіна щодо президента України Володимира Зеленського — це не щось нове, адже до таких маніпуляцій Кремль вдавався не раз. Однак виникає питання: чи дійсно стрибок від "шайки наркоманів" до "пана Зеленського" може свідчити про справжні зміни, чи є це сигналом про готовність до переговорів.

"Телеграф" звернувся до експертів, аби отримати відповіді.

Росіяни завжди брешуть. Коваленко про риторику Путіна

Зміна риторики Путіна із "наркоманів" та "київського режиму" на "пана Зеленського" і "українських партнерів" — це пускання пилу в очі, намагання навішати локшини на вуха, що він такий "миролюбний, чи щось інше?

— Він завжди так робить. Навіть дипломатичні треки, які вони розпочали в 25-му році, щоб задовольнити США, — це ж маніпуляції, це була імітація. Росіяни постійно брешуть, — каже Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

У 2022 році Путін закликав ЗСУ брати владу в свої руки, бо росіяни не будуть домовлятися з "наркоманами" і "нацистами", а сьогодні це вже "партнери", це вже "пан Зеленський". Але це приниження для Путіна. Протягом всіх цих років вони культивували зневагу до України, до українського війська. Це була основна парадигма всієї їхньої пропаганди. Зневага досягла максимуму, а дискредитація стала фундаментальною. І зненацька Путін говорить про "пана".

Мене дуже збентежило, що одразу піднялись ставки на мир. Ніякого миру не буде, але чомусь всі букмекерські контори дають вірогідність встановлення миру майже до 100%. Не думаю, що буде продовження перемир'я. Це риторика [Путіна], яка також має основне завдання, — це маніпуляція. Тому ми повинні готуватися тільки до війни при імітаціях з боку Росії, де вона починає говорити [про мир]…

Які зміни в словах Путіна майже ніхто не побачив, але вони мають велике значення?

— У заяві Путіна може бути цікавий фінт. У ній збережено високий рівень зневаги до Європи, до європейських лідерів, які нібито поважають тільки Дональда Трампа. А тепер російські пропагандисти заявляють, що Зеленський контролює, маніпулює європейськими лідерами, платить їм за підтримку. Раніше культивували тезу, що Європа "контролює" Зеленського, що Зеленський "маріонетка" Європи, а зараз у них виходить, що Зеленський є "ляльководом", а європейські лідери — його "маріонетки".

Я думаю, що найближчим часом, якщо і будуть вестися перемовини чи діалог, то він буде вестися напряму з Україною, і до цього готують російське суспільство. Буде це діалог на рівні ультиматумів, вимоги від України капітуляції чи якась інша форма, — я не знаю.

Однак все наводить на те, що Росія не буде використовувати європейський трек, щоб домовитись щодо України. Вони вже розуміють, що на Україну неможливо впливати через Дональда Трампа чи якогось іншого лідера. Вони програють на дипломатичній арені, тому будуть намагатися повертати Україну в [переговорний] трек, щоб вести діалог напряму з нами. Я навіть не виключаю відновлення тих, які вели через нейтральні території, нейтральні майданчики дипломатичних контактів.

Риторика Путіна має зв'язок з Трампом та Китаєм

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов каже, що риторика Путіна кардинально змінилась. І не тільки щодо Зеленського, а й щодо Європи.

— Зараз російський лідер почав навіть торгуватися щодо кандидатури переговорника з ЄС (Кремль пропонує ексканцлера Шредера — ред.).

Усе це сталося після фактичного виходу РФ з переговорів за посередництвом США після заяви Ушакова. Якщо зважити, що усі події відбулися напередодні візиту Трампа до КНР, може йтися про позицію Пекіну, про переформатування переговорів із залученням Європи та Китаю (це давня принципова вимога Пекіну). Отже, при усіх складнощах безпосередньо для Путіна щодо припинення війни, це може свідчити про зовнішній тиск з боку Сі Цзіньпіна.

Росія не готова до миру? Братчук про справжні прагнення Кремля

— Росіяни не можуть от так просто перейти від так званої "спеціальної воєнної операції" до закінчення "СВО". Адже еліта, яка була і залишається навколо Путіна, власне, як і сам Путін, вони цією війною живуть, каже речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Справа не лише в тому, що вони там не зможуть щось пояснити своїм рабам інформаційно. Вони розкажуть все, що завгодно і за будь-яку ціну поразка РФ, інформаційно на їхній території, як у Північній Кореї, перетвориться на перемогу. Питання в тому, що ці еліти пристосувалися до ведення цієї війни так чи інакше.

Їм на сьогодні, щоб продовжувати триматися на горі у владі, необхідний інший ворог. І якщо ми побачимо ознаки того, що на Росії починає з'являтися риторика, яка визначатиме іншого ворога, можливо внутрішнього, тільки тоді можна говорити про справжню зміну риторики. До цього це просто немає сенсу.

Наразі ця війна потрібна російській еліті для виживання у владі. Тому саме так ми це можемо розглядати, бо всі мають прекрасно розуміти, що знищення Путіна, знищення цієї російської еліти, наблизить світ до справедливого для України миру, до закінчення війни. Але наразі ми бачимо, що світ цього не може зробити, не може дотиснути ворога.

Але є інструменти, якими це треба продовжувати робити, зокрема Силами оборони України, санкціями. Але треба забувати, що Китай має великий вплив на РФ і він може сприяти закінченню війни.

Виходить, Путін готовий до миру чи це просто пил в очі?

— Я гадаю, що сам Путін шукає можливості як мінімум зупинити війну на прийнятних для себе умовах. Але зараз ці умови неприйнятні для України та Європи.

Слова Путіна мають чи не мають вагомого значення

Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина каже: "Поки Путін живий, війна буде продовжуватись. Абсолютно не важливо, що та коли він говорить".

Мирослав Гай, волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко", висловлює схожу думку: "Він не готовий (до миру), він змушений так казати".

