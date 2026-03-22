"Український Холанд" забив супергол у стилі Ібрагімовича (відео)

Молодий український футболіст виправдовує своє прізвисько

У неділю, 22 березня, український центральний нападник Артем Степанов забив свій третій гол за "Утрехт" у чемпіонаті Нідерландів. Це сталося у матчі проти "Го Ехед Іглс" у 28 турі чемпіонату Нідерландів.

Що потрібно знати

Степанов відзначився у домашньому матчі

Українець зробив 4-ту гольову дію в Нідерландах

Артем отримав прізвисько "український Холанд" за схожість з Ерлінгом Холандом з "Манчестер Сіті"

18-річний Степанов вийшов основі, а під завісу першого тайму забив чудовий соло гол. Про це повідомляє "Телеграф".

На 37-й хвилині зустрічі Артем подвоїв перевагу господарів. Українець отримав м’яч у чужому штрафному майданчику, обіграв воротаря, а потім на замаху прибрав кількох футболістів, після чого переправив м’яч у ворота повз двох захисників.

Це взяття воріт нагадало багатьом знаменитий гол шведа Златана Ібрагімовича за "Аякс".

Степанов перейшов до "Утрехту" на правах оренди з німецького "Баєра". Артем, якого називають українським "Холандом" за схожість із відомим норвезьким форвардом, у 9-ти матчах Ередивізі забив 3 голи та віддав 1 асист.

