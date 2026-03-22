Усик отримав нову посаду в Україні

Український боксер офіційно став футбольним функціонером

У неділю, 22 березня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) став першим віцепрезидентом у ФК "Полісся". Раніше "Кіт" був футболістом житомирського клубу.

Про перехід Усика з гравця до керівництва клубу повідомив президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Основним напрямком роботи Усика стане реформа суддівства в українському футболі.

Президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич та Олександр Усик офіційно підписали контракт, згідно з яким титулований чемпіон світу з боксу переходить зі статусу гравця на посаду першого віцепрезидента клубу. Прес-служба "Полісся"

Сам Усик заявив, що хоче змінити "прогнившу систему суддівства".

Нещодавно "Полісся" зі скандалом програло "Динамо" (1:2). У цьому поєдинку головний суддя Микола Балакін та бригада VAR зробили аномальну кількість серйозних помилок, через що в українському футболі заговорили про реформування суддівства.

Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.