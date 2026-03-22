Усик отримав нову посаду в Україні
Український боксер офіційно став футбольним функціонером
У неділю, 22 березня, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) став першим віцепрезидентом у ФК "Полісся". Раніше "Кіт" був футболістом житомирського клубу.
Що потрібно знати
- Усик представлятиме "Полісся" та відповідатиме за реформу суддівства в Україні
- Раніше боксер був футболістом у житомирській команді
- Напередодні в Україні спалахнув великий суддівський скандал
Про перехід Усика з гравця до керівництва клубу повідомив президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Основним напрямком роботи Усика стане реформа суддівства в українському футболі.
Президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич та Олександр Усик офіційно підписали контракт, згідно з яким титулований чемпіон світу з боксу переходить зі статусу гравця на посаду першого віцепрезидента клубу.
Сам Усик заявив, що хоче змінити "прогнившу систему суддівства".
Нещодавно "Полісся" зі скандалом програло "Динамо" (1:2). У цьому поєдинку головний суддя Микола Балакін та бригада VAR зробили аномальну кількість серйозних помилок, через що в українському футболі заговорили про реформування суддівства.
Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.