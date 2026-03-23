Президенти українських футбольних клубів провели таємну зустріч: про що домовились

Приводом для зборів став суддівський скандал у грі "Полісся" — "Динамо"

Днями в українському футболі сталася непересічна подія – в Equides Club під Києвом зустрілися президенти футбольних клубів Української прем’єр-ліги (УПЛ). Головною темою обговорення стала реформа арбітражу.

Про це повідомив блогер та журналіст Ігор Бурбас. Також ці збори підтвердили журналісти "ТаТоТаке".

Приводом для президентських зборів став суддівський скандал у матчі "Полісся" — "Динамо" (1:2), де рефері та VAR незрозумілим чином припустилися кількох серйозних помилок, які вплинули на підсумковий результат. За інформацією джерел, зустріч ініціювали президенти ФК "Полісся" Геннадій Буткевич, НК "Верес" Іван Надєїн та ФК "Кривбас" Костянтин Караманіц.

Бурбас зазначив, що власник "Олександрії" Сергій Кузьменко не приїхав до Equides Club через матч команди проти "Динамо" (0:5). З тієї ж причини, ймовірно, там не було президента Біло-синіх Ігоря Суркіса. Крім того, не прийшли на зустріч президенти "Шахтаря" та "Зорі" Рінат Ахметов та Євген Геллер відповідно. До речі, Гірники цього дня грали у Лізі конференцій.

Бурбас додав, що власниками команд було ухвалено "фундаментальне рішення" — відокремитися від Української асоціації футболу (УАФ).

Головне фундаментальне рішення, прийняте власниками клубів — це відокремитися від УАФ. Причому у прямому та переносному значенні цього слова. Що означає в прямому, спитаєте ви, а я відповім інсайдом. УПЛ їде з Будинку футболу. Причому найближчим часом. Вже процес запущено, і потрібно лише знайти офіс, до якого всім складом переїхати, щоб не було залежності від УАФ. Ігор Бурбас

Іншою темою розмови стало суддівство. Буткевич запропонував покарати Дениса Шурмана, який відповідає за VAR на матчі "Полісся" — "Динамо". До речі, у понеділок, 23 березня, житомирський клуб опублікував заяву Буткевича, в якій вимагають усунути Шурмана від суддівської діяльності довічно.

Нагадаємо, "Кривбас" напередодні потрапив у скандал. Справа у неякісному газоні на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.