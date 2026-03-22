Мудрик показав свою нову дівчину: вона набагато популярніша за футболіста (фото)

Перше побачення футболіста з новою дівчиною пройшло у Франції

У неділю, 22 березня, лівий вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик сходив на побачення з американською актрисою, співачкою та інфлюєнсеркою Джордін Джонс. Зустріч відбулася у Діснейленді Парижа.

Що потрібно знати

Відповідні сторіс опублікували й Мудрик, і Джонс в Instagram. Дівчина також додала, що Михайло наполегливо добивався зустрічі з нею, через що вона його заблокувала.

Джордін зізналася, що рада тому, що таки розблокувала футболіста. Також вона відправила йому емодзі "поцілунок".

Декілька місяців тому Мудрик публічно запросив Джонс на побачення.

Мудрик написав Джонс: "Давай зустрінемося в Парижі, у мене є 2 квитки у Діснейленд, не хочу йти один"

Довідка: Джордін Джонс — популярна американська танцівниця, співачка, актриса та інфлюєнсерка. Уславилася в Інтернеті завдяки своїм каверам, які набирали мільйони переглядів у YouTube, а також участю у різних шоу. У Instagram на неї підписано понад 9 млн людей. До речі, Мудрик менш популярний (близько 2 млн підписників).

Як зараз виглядає Джордін Джонс

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Нагадаємо, Мудрика відсторонено від футболу через позитивну допінг-пробу на мельдоній. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.