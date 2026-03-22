Мудрик показав свою нову дівчину: вона набагато популярніша за футболіста (фото)
Перше побачення футболіста з новою дівчиною пройшло у Франції
У неділю, 22 березня, лівий вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик сходив на побачення з американською актрисою, співачкою та інфлюєнсеркою Джордін Джонс. Зустріч відбулася у Діснейленді Парижа.
Що потрібно знати
- Мудрик сходив на побачення з відомою американкою
- Футболіст довго добивався зустрічі з нею
- Михайло зараз відсторонений від футболу через допінг-скандал
Відповідні сторіс опублікували й Мудрик, і Джонс в Instagram. Дівчина також додала, що Михайло наполегливо добивався зустрічі з нею, через що вона його заблокувала.
Джордін зізналася, що рада тому, що таки розблокувала футболіста. Також вона відправила йому емодзі "поцілунок".
Декілька місяців тому Мудрик публічно запросив Джонс на побачення.
Довідка: Джордін Джонс — популярна американська танцівниця, співачка, актриса та інфлюєнсерка. Уславилася в Інтернеті завдяки своїм каверам, які набирали мільйони переглядів у YouTube, а також участю у різних шоу. У Instagram на неї підписано понад 9 млн людей. До речі, Мудрик менш популярний (близько 2 млн підписників).
Нагадаємо, Мудрика відсторонено від футболу через позитивну допінг-пробу на мельдоній. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.