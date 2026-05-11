Зрадників України стає менше? Зʼясувалось, коли з 2022 року таких злочинів було найбільше (документ)

За колабораціонізм та пособництво Росії передбачана кримінальна відповідальність

З початку повномасштабного вторгнення в Україні стрімко зростала кількість злочинів за статями державна зрада, колабораційна діяльність тощо. Однак вже зараз, зокрема й торік, спостерігається значне зменшення подібних правопорушень.

Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора Україні, що надали "Телеграфу". Зауважимо, що в документах також вказано кількість вручених підозр за певні періоди.

"За результатами надаємо відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за статтями 111, 111-1, 111-2 Кримінального кодексу України, результати їх досудового розслідування та кількості осіб, яких повідомлено про підозру за зазначеними статтями", — йдеться у документі.

Загальна кількість правопорушень:

січень-грудень 2022: колабораційна діяльність — 4 053 та пособництво державі-агресору — 384;

січень-грудень 2023: колабораційна діяльність — 3 251 та пособництво державі-агресору — 627 ;

січень-грудень 2024: колабораційна діяльність — 2 435 та пособництво державі-агресору — 495;

січень-грудень 2024: колабораційна діяльність — 1 719 та пособництво державі-агресору — 357.

Відповідь Офіса генпрокура

Скільки осіб отримали підозру (з урахуванням минулих років):

січень-грудень 2022 — колабораційна діяльність 1 457, пособництво державі-агресору — 108 осіб;

січень-грудень 2023 — колабораційна діяльність 2 916 , пособництво державі-агресору — 314 осіб;

січень-грудень 2024 — колабораційна діяльність 2 851, пособництво державі-агресору — 331 особа;

січень-грудень 2025 — колабораційна діяльність 2 055, пособництво державі-агресору — 329 осіб.

Статистика злочинів проти України

Скільки порушень було за статтею державна зрада:

січень-грудень 2021 — 217, підозру отримало 106;

січень-грудень 2022 — 2 046 , підозру отримало 1 055;

січень-грудень 2023 — 1 205, підозру отримало 1 036;

січень-грудень 2024 — 1 128, підозру отримало 1 112 ;

січень-грудень 2025 — 1 083, підозру отримало 1 011.

Скільки державних зрад зафіксовано за 2021-2025

Аналізуючи наведені дані, можна побачити, що найбільшу кількість правопорушень фіксували саме у період 2022-2023 років. Потім поступово кількість знижувалась. Хоча за 2025 деякі показники залишаються досить високими, однак позитивна динаміка є.

