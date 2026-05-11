В "АТБ" знижки до 50%: скільки можна зекономити при купівлі гуртом

Найбільша економія буде на м’якому вершковому сирі

В "АТБ" буде акція "Знижки -47% при купівлі від 3-х". Вона діятиме з 13 по 19 травня 2026 року.

Покупцям пропонують знижки на щоденні продукти, солодощі, воду та товари для дому, але акційна ціна діє лише при купівлі від трьох одиниць товару. Детальніше про неї написав "Телеграф" на основі даних "GoToShop".

Серед найвигідніших пропозицій — батончик з арахісом, нугою та карамеллю у шоколадній глазурі ТМ "Своя Лінія" вагою 102 г. При купівлі 1-2 штук його ціна становить 28,90 грн, а при купівлі від 3 штук — лише 15,30 грн. Можна зекономити 13,6 гривні, якщо порівняти звичайну ціну та вартість при купівлі від трьох одиниць.

Також в акції бере участь:

М’який вершковий сир TM De Luxe Foods & Goods Selected 175 г . Звичайна акційна ціна за 1-2 одиниці — 89,90 грн, а при купівлі від трьох — 57,90 грн. Економія — 32 гривні.

Вершки 10% ТМ "Своя Лінія" (10×10 г) продають по 30 грн за 1-2 упаковки та по 19,50 грн при купівлі від 3 штук. Заощадити можна 10,5 гривень.

Макаронні вироби Casa della pasta "Спагеті" 400 г коштують 41,90 грн за 1-2 одиниці та 24,90 грн за 3 і більше. Можна купити на 17 гривень дешевше.

Вологі антибактеріальні серветки з D-пантенолом (15 шт) можна придбати за 10,80 грн або за 5,90 грн при купівлі від трьох упаковок. Цінник впав на 5 гривень.

Мінеральна вода "Трускавецька" 1,5 л коштує 24,90 грн, а акційна ціна — 18,50 грн. Її продають на 6,4 гривні дешевше.

Морозиво пломбір "Великий Стакан" 85 г продають по 33 грн або по 20,50 грн при купівлі від трьох одиниць. Економія складе 12,5 гривень.

Що купити в "АТБ" по знижці. Фото: "GoToShop"

