"Вчитель та двієчник": футболіст дав найкраще інтерв’ю в історії України (відео)
Гравець увійшов у історію вітчизняного футболу
Український гуморист Артем Дамницький висміяв післяматчеве флешінтерв’ю атакувального півзахисника "Олександрії" Дениса Шостака. Відео із коментарем хавбека стало вірусним у мережі.
Що потрібно знати
- "Олександрія" програла ЛНЗ (0:2)
- Шостак потролив журналіста після матчу
- У мережі вже називають це інтерв’ю найкращим в історії українського футболу
Відповідний коментар Дамницький розмістив на своїй сторінці в Threads. Комік жартома порадив телеканалу "УПЛ ТБ" взяти гравця експертом.
Круто, коли людина має ґрунтовну відповідь на будь-яке запитання. "УПЛ ТБ", забирайте його експертом, не помилитеся.
Річ у тому, що після поразки від ЛНЗ у 20-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) з рахунком 0:2 23-річний Шостак відповідав на запитання кореспондента без ентузіазму. Здебільшого журналіст чув із вуст гравця лише словосполучення "Не знаю". Якоїсь миті представник УПЛ не витримав і запитав, а що Денис знає. Той відповів, що нічого.
Це інтерв’ю завірусилося в мережі. Користувачі зазначили, що ця розмова схожа на розмову вчителя з двієчником.
Довідка: Шостак — вихованець "Шахтаря". Футболіст встиг пограти в оренді за "Маріуполь" та португальський "Ешторіл" U-23, після чого перейшов вільним агентом до "Олександрії".
