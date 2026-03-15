"Вчитель та двієчник": футболіст дав найкраще інтерв’ю в історії України (відео)

Гравець увійшов у історію вітчизняного футболу

Український гуморист Артем Дамницький висміяв післяматчеве флешінтерв’ю атакувального півзахисника "Олександрії" Дениса Шостака. Відео із коментарем хавбека стало вірусним у мережі.

Що потрібно знати

"Олександрія" програла ЛНЗ (0:2)

Шостак потролив журналіста після матчу

У мережі вже називають це інтерв’ю найкращим в історії українського футболу

Відповідний коментар Дамницький розмістив на своїй сторінці в Threads. Комік жартома порадив телеканалу "УПЛ ТБ" взяти гравця експертом.

Круто, коли людина має ґрунтовну відповідь на будь-яке запитання. "УПЛ ТБ", забирайте його експертом, не помилитеся. Артем Дамницький

Річ у тому, що після поразки від ЛНЗ у 20-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) з рахунком 0:2 23-річний Шостак відповідав на запитання кореспондента без ентузіазму. Здебільшого журналіст чув із вуст гравця лише словосполучення "Не знаю". Якоїсь миті представник УПЛ не витримав і запитав, а що Денис знає. Той відповів, що нічого.

Це інтерв’ю завірусилося в мережі. Користувачі зазначили, що ця розмова схожа на розмову вчителя з двієчником.

Довідка: Шостак — вихованець "Шахтаря". Футболіст встиг пограти в оренді за "Маріуполь" та португальський "Ешторіл" U-23, після чого перейшов вільним агентом до "Олександрії".

