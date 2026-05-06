Системна допомога фронту продовжується: MK Foundation передав ще 21 бус для Сил оборони

До річниці створення фонду MK Foundation передав українським військовим автомобілі. Транспорт уже найближчим часом працюватиме на ключових напрямках фронту, забезпечуючи логістику та мобільність підрозділів.

На п'ятий рік повномасштабної війни транспорт на фронті залишається критично важливим ресурсом як для логістики, так і для виконання бойових завдань.

За ці роки MK Foundation вибудував системну допомогу армії у сфері логістики. Значну частину переданого транспорту становлять мікроавтобуси Volkswagen Transporter, які працюють по всій лінії фронту.

Буси для Сил оборони. Фото MK Foundation

"Ми підтримуємо Сили оборони з першого дня повномасштабної війни, а вже у травні 2022 року створили благодійну організацію MK Foundation. За цей час допомогли більш ніж 300 військовим підрозділам, передали понад 2100 автомобілів, а також медичний і водний транспорт. Зокрема, було придбано 30 повністю оснащених карет швидкої допомоги. Наша мета — забезпечити кожну бригаду, кожен підрозділ автомобілем", — підкреслив засновник MK Foundation Максим Кріппа.

Цього разу автомобілі отримали підрозділи територіальної оборони, РХБЗ, Державної спеціальної служби транспорту, медики, артилеристи, зв’язківці, а також підрозділи безпілотних систем. Загалом транспорт передали 21 військовій частині.

Фото MK Foundation

Перед передачею кожне авто проходить повне технічне обслуговування: ремонт, заміну витратних матеріалів і заправку. У фонді наголошують, що транспорт має бути готовим до використання одразу після отримання. І сьогодні його активно використовують не лише для перевезення особового складу чи вантажів, а й для мобільних груп БПЛА, зокрема екіпажів дронів-перехоплювачів.

"Логістика сьогодні — ключова. Постійно бракує транспорту: потрібно підвезти міни зі складу, доставити їх саперам, потім вивезти на позиції. І тут цей бус від MK Foundation — фактично основа всього. Це і "мамка, і папка": він возить і продукти, і боєкомплект, і міни, і людей, допомагає розвідати маршрути. За рік він накатав понад 40 тисяч кілометрів і перевіз тисячі тонн вибухівки. Без логістики не буде переднього краю. Тому ми дуже цінуємо таку допомогу і дякуємо всім, хто підтримує військо. Зупинятися не можна", — розповів військовий інженер-сапер з "Азову".

Інший "течик", переданий MK Foundation саперам-розвідникам 77-ї окремої аеромобільної бригади, допоміг врятувати групу бійців, які залишилися на позиції без боєкомплекту для дронів. У певний момент із перехоплень стало відомо про наступ ворожої бронетехніки.

"Завдяки автівці сапери встигли дістатися позицій, просто в бусі виготовили з пострілів РПГ понад 30 кумулятивно-осколкових боєприпасів — і в результаті наступ вдалося зупинити. Цей "Течик" буквально дав піхоті шанс вижити: ми встигли, приїхали й забезпечили хлопців боєкомплектом", — згадує військовослужбовець із позивним "Карпо".

Буси для Сил оборони. Фото MK Foundation

MK Foundation — благодійна ініціатива бізнесмена Максима Кріппи, заснована у 2022 році. Фонд не залучає публічних донатів і працює за рахунок приватного капіталу, зосереджуючись на забезпеченні Сил оборони транспортом.

За час роботи фонд передав понад 2100 автомобілів для 321 військової частини. Загальний обсяг допомоги перевищує 1 400 000 гривень.

Передані автомобілі вже працюють на ключових напрямках — Харківському, Донецькому, Запорізькому, Сумському та Дніпропетровському, де потреба у транспорті залишається високою.