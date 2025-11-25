У Росії поставили умову для олімпійського перемир’я з Україною

Росіяни хочуть, щоб їх повернули на Олімпіаду з прапором та гімном

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова прокоментувала олімпійське перемир’я. Вона вважає, що Росія може погодитися на нього лише за однієї умови.

Що потрібно знати

Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо у лютому 2026 року

Тарасова хоче, щоб РФ була представлена на Іграх без обмежень

Влада РФ поки не коментує цю ініціативу Риму, Київ ідею підтримав

Відповідний коментар Тарасової наводить sport24.ru. За її словами, для перемир’я необхідно допустити РФ на Ігри без обмежень (з прапором та гімном).

Олімпійське перемир’я? Взагалі, погоджуються всі, що ми виняток? Так завжди було. Це перемир’я вже сто років, як існує на період Олімпійських ігор. Якщо ми погоджуємося, значить наша команда має поїхати у повному складі. А чого погоджуватись, якщо наша команда не поїде? Має бути результат цієї угоди, а вона може бути одразу, якщо наша команда поїде на Олімпіаду. Що це за перемир’я, якщо наші залишаться вдома? Тетяна Тарасова

Зазначимо, ідею олімпійського перемир’я висунула Італія, після чого офіційний Київ підтримав ініціативу Риму. Представники влади РФ поки що зберігають мовчання на цю тему. Нещодавно Генеральна асамблея ООН виступила за припинення всіх конфліктів на час Ігор в Італії.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді-2024 у Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ, ймовірно, не виступлять в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.