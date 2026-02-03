Росіяни хотіли показати НАТО, що вертіли їх. Головні особливовсті атаки на енергетику

Офіцер ЗСУ, блогер, воєнний кореспондент Сергій Місюра проаналізував масштабну атаку Росії в ніч на 3 лютого 2026 року та назвав її унікальною

Так, це знову унікальний, комбінований ракетний удар. Якщо перші два в цьому році були, то це точно 3.0.

В чому унікальність на цей раз? Рекордна кількість балістики та вже 4 ракети "Циркон"! І коли перші два були розраховані на вибивання ракет PAC-3 для "Петріотів", то сьогодні чітко били туди, де їх немає. І головне — били по потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС.

Те, що не буде ніякого енергетичного перемир'я я написав ще раніше. І хоча Трамп домовився за тиждень, а ми взагалі перестали бити за порєбрік, — Пєсков постійно плутався, що ж там з тим перемир'ям. І які числа, дати й взагалі, в бункерах точно не холодно.

П*вні дочекались найхолоднішої ночі за цю зиму. До мінус 26 градусів падала температура. І другий фактор — показати НАТО, що вони їх вертіли. Так, така логіка Кремля також присутня. Адже весь світ знав, що сьогодні в Києві буде Генсек НАТО Рютте. А якщо він з самого ранку виступав у Верховній Раді, прилетіти в Київ не можна — значить він уже вночі був в Києві, або їхав потягом до Києва. Тобто, результат атаки він точно чув. Відчував.

Коли приїжджали хоч хтось з американської сторони — ніколи не було обстрілів. Генсек НАТО — будь ласка.

Стосовно холодів, то я вже писав в минулих аналізах, що п*вні спішать. І мало, що писав я. Кирило Буданов про це говорив ще на посаді голови ГУР до нового року. Що це вікно можливостей для п*внів — поки морози, треба "тривожити" українців, показати свою сильну позицію. Що ми можемо, що на цьому буде спиратись наша переговорна позиція. І мені подобається, що на посаді голови Офісу — він по-дорослому продовжує говорити. Що нам треба протриматися до весни, що за ракети до "Петріотів" ведуться перемовини, що не можна, хоча і дуже важко великим містам. — здавати позиції на переговорному процесі.

Стосовно ракет, то просто подумайте, якби нам їх не дали після нового року. Який був би січень, якби минулих два обстріли не поставили рекорд по збиттю балістики (14 з 18) та перші масові збиття ракет з ТОННОЮ БЧ Х-32 (це взагалі унікальне явище для світового розвитку ПРО)? До прикладу, до попереднього обстрілу ми збили ВСЬОГО ЛИШЕ 3 ракети Х-22/32. ТРИ ракети з 412 запущених! З ЧОТИРЬОХСОТ ДВАНАДЦЯТИ! А тиждень тому — аж 9 з 12 ракет!

Цього разу, наче і немає таких рекордів, ми збили 11 з 32 балістичних ракет. Скажете ви, і чисто математично будете праві. Але, вони сьогодні й летіли не всі по Києву! Постраждали Харків, Дніпро та Одещина. І ще раз нагадую про країну-гній — вони били чисто по ТЕС, які генерують тепло, а не світло! Це тупо терористичний акт, який можна потім буде довести в міжнародних судах як геноцид проти України в такі морози!

Рекордом цього разу стали ракети "Циркони". Так, ті самі гіперзвукові ПКР, які минулі рази ми не збивали. Збивали у 2024 році, але одиничні, які можна було назвати випробуванням. Минулі обстріли — тести наземних пускових, щоб не використовувати флот, якого і так мало залишилось в Чорному морі. Я ще говорив, що б'ють ними з Криму, бо південь Києва незахищений від них. Цього ж разу, після аналізу, що "Циркони" проходять з півдня — ударили одразу ЧОТИРМА ракетами! Це значить, що одразу дві наземних пускових здійснили повний залп. Але ж ми також вміємо в аналіз — відбулось переміщення сил та засобів, тому збито УСІ ЧОТИРИ "ЦИРКОНИ". Думаю, тут вже можна починати говорити про покращення в комплексах SAMP/T, та зміну алгоритмів і самих ракет ПАК-3.

Тепер висновки.

П*вні — терористи, тут без варіантів. Били виключно по теплу громадян.

Ми збили багато ракет, які у світі вважались до нас "незбиваємими".

Дуже велика кількість збитих "Шахедів" — 412 з 450. Навіть 500 не змогли запустити, не те що 1000, про які багато хто говорив. Це робота наших спецслужб — ГУР, СБУ та СЗР.

Рекорд збитих гіперзвукових "Цирконів" — 4 з 4. Вперше така масована атака.

Постійна рубрика — у Росії щось йде не так. Тому, запущено було 7 ракет Х-32, а не 8. За кількістю підвісок на чотирьох Ту-22м3. Одна десь в Брянській області зробила комусь басейн на городі.

"Кинджали" знову не використали, як і в минулі рази. Або проблеми з літаками Міг-31К, або знову міняють щось в самих ракетах (алгоритми, рулі, антени і т.д.) Бо ладно "Циркон" ми вже 4 з 4 збиваємо. А має ж щось бути, щоб точно не збили. Працюють.

До весни ще будуть обстріли. Вони ж не просто так мільярди доларів викидають в повітря, замість налагодити щось у своїх містах. Їм треба знищувати все в нас. На свій охлос їм наплювати. Лише б показати карту, що в черговий раз 1000 будинків в Києві та Харкові без тепла. Це в Росії "почот і уваженіє". А запускати Ту-95МС з умовного Енгельса, в якому немає світла взагалі, щоб полетіла ракета і залишила без світла пів Троєщини — це воно. Півняча натура країни-гною.

Головне, що ми витримали й цей удар. Боляче, але тримаємось. Києву сьогодні легше, але дуже важко Харкову і Дніпру. Тримаймося!

І ще раз зауважу, що якби не наші Боги ППО — було б набагато гірше!

Джерело: допис у Facebook Сергія Місюри