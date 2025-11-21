У Росії відреагували на резолюцію ООН про олімпійське перемир’я

Радянський чемпіон виступив проти олімпійського перемир’я

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв висловився проти олімпійського перемир’я між Росією та Україною. Радянський чемпіон вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має спершу допустити росіян на Ігри-2026.

Що потрібно знати:

Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо у лютому 2026 року

Генасамблея ООН підтримала олімпійське перемир’я

Васильєв вважає, що Захід цією пропозицією витирає Росією ноги

Відповідний коментар Васильєва наводить sport24.ru. Дмитро вважає, що Росія не повинна виконувати резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо олімпійського перемир’я. Документ підтримали 165 країн світу. Перемир’я має розпочатися за сім днів до старту Ігор – 6 лютого 2026 року – і триватиме ще 7 днів після завершення Паралімпіади 15 березня.

Думаю, якщо ми ухвалимо це перемир’я, воно ніяк не вплине на наш спорт. Нам давно настав час закінчити гру в одні ворота. Ми завжди йдемо на поступки, але зараз видно, що ми перестали це робити. Ми перші йдемо назустріч, а потім нами витирають ноги. Цю практику треба припиняти, і тільки після цього нас почнуть поважати й будуть на нас зважати. У російському характері завжди так, що ми великодушні та намагаємося йти назустріч усім. А Захід не розуміє таких добрих та щирих жестів. Потрібно з ними розмовляти з позиції сили, і тоді враховуватимуть нашу думку. Дмитро Васильєв

Дмитро Васильєв

Нагадаємо, влада Італії запропонувала ідею олімпійського перемир’я на час проведення зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Офіційний Київ підтримав цю ініціативу Риму. Влада РФ не поспішає давати офіційних коментарів із цього приводу.

Зазначимо, МОК допустив Росію до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі (без прапора і гімна). Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Олімпіаді. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Іграх у біатлоні, бобслеї та скелетоні та лижних перегонах. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.