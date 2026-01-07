Росію викинули з історії: у фігурному катанні палає великий скандал

У Росії незадоволені публікацією міжнародної федерації

Триразова олімпійська чемпіонка у парному катанні, депутат Держдуми РФ Ірина Родніна поскаржилася на Міжнародний союз ковзанярів (ISU). Річ у тому, що ISU опублікував список найзнаковіших моментів в історії фігурного катання, не включивши туди ні російських, ні радянських спортсменів.

Що потрібно знати

ISU не включив росіян до своєї добірки

Родніна вважає, що її спробували викреслити з історії

Ірина – триразова олімпійська чемпіонка

Відповідний коментар Родніної наводить "Матч ТВ". За її словами, її не можна викинути з історії, адже вона є триразовою олімпійською чемпіонкою.

Це зрозуміло. Абсолютно не дивно. Це, на жаль, уже досить давно йде. І це для них абсолютно нормально, але не для всієї аудиторії спорту та не для нас. Ймовірно, ті, хто сьогодні перебуває біля керма федерації, і ті, хто складав ці списки, просто безграмотні. Видно, вони погано вчилися й у школі, і у спорті. Якщо чемпіонати світу і можна забути, то Олімпійські ігри не викинеш з історії. Мій успіх і мої з партнерами результати — я ж не одна цього досягала — з історії не викинути. Ірина Родніна

У добірку найпам’ятніших подій в історії олімпійського фігурного катання увійшли:

"Болеро" Джейн Торвілл і Крістофера Діна на Іграх у Сараєво (1984);

суперництво Браяна Орсера та Браяна Бойтано в Калгарі (1988);

"Кармен" Катаріни Вітт у Калгарі (1988);

перемога Сари Хьюз над Іриною Слуцькою та Мішель Кван на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті (2002);

танцювальна програма Теси Віртью та Скотта Мойра на Іграх у Ванкувері (2010);

перемога Юдзуру Ханю у Пхенчхані (2018);

золото Олени Савченко та Бруно Массо у Пхенчхані (2018);

перемога Веньцзінь Суй та Цун Ханя на Олімпіаді в Пекіні (2022).

Нагадаємо, донька Родніної Олена Міньковська не захотіла жити в Росії та повернулася до США. Там вона виступила проти війни в Україні.