Россию выкинули из истории: в фигурном катании полыхает большой скандал

В России недовольны публикацией международной федерации

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина пожаловалась на Международный союз конькобежцев (ISU). Дело в том, что ISU опубликовал список самых знаковых моментов в истории фигурного катания, не включив туда ни российских, ни советских спортсменов.

Что нужно знать

ISU не включил россиян в свою подборку

Роднина считает, что ее попытались вычеркнуть из истории

Ирина — трехкратная олимпийская чемпионка

Соответствующий комментарий Родниной приводит "Матч ТВ". По ее словам, ее нельзя выкинуть из истории, ведь она трехкратная олимпийская чемпионка.

Это понятно. Абсолютно не удивительно. Это, к сожалению, уже достаточно давно идет. И это для них абсолютно нормально, но не для всей аудитории спорта и не для нас. Вероятно, те, кто сегодня находятся у руля федерации, и те, кто составлял эти списки, просто безграмотные. Видно, они плохо учились и в школе, и в спорте. Если чемпионаты мира и можно забыть, то Олимпийские игры никак не выкинешь из истории. Мой успех и мои с партнерами результаты — ведь я не одна этого достигала — из истории не выкинуть. Ирина Роднина

В подборку самых памятных событий в истории олимпийского фигурного катания вошли:

"Болеро" Джейн Торвилл и Кристофера Дина на Играх в Сараево (1984);

соперничество Брайана Орсера и Брайана Бойтано в Калгари (1988);

"Кармен" Катарины Витт в Калгари (1988);

победа Сары Хьюз над Ириной Слуцкой и Мишель Кван на Олимпиаде в Солт‑Лейк‑Сити (2002);

танцевальная программа Тессы Виртью и Скотта Мойра на Играх в Ванкувере (2010);

победа Юдзуру Ханю в Пхенчхане (2018);

золото Алены Савченко и Бруно Массо в Пхенчхане (2018);

победа Вэньцзинь Суй и Цун Ханя на Олимпиаде в Пекине (2022).

Напомним, дочь Родниной Алена Миньковская не захотела жить в России и вернулась в США. Там она выступила против войны в Украине.