Зрадник України повернувся під український прапор: деталі скандалу

Колишній українець, видно, хотів битися під синьо-жовтим прапором

У вівторок, 16 грудня, відома промоутерська компанія Queensberry опублікувала анонс поєдинків андеркарда боксерського шоу Кабаєл — Книба. В одному із них промоутер анонсував бій росіянина Гліба Бакши під українським прапором.

Що потрібно знати

Queensberry додала на зображення Бакши український прапор

Гліб взяв російський паспорт і успішно виступав за Росію в аматорах

У скандалі, можливо, причетна компанія Олександра Усика

Грубу помилку виявили в мережі. Через деякий час анонс було видалено та замінено із зображенням Бакши без прапора, передає "Телеграф".

До речі, Бакши на сайті boxrec вважається сербським бійцем. Чому Queensberry додала на його фото український прапор наразі не відомо. Крім того, на графіці було помічено емблему компанії Олександра Усика Ready to Fight.

Анонс бою Гліба Бакши з українським прапором

Після розголосу Queensberry замінила картинку, прибравши український прапор. Крім того, зник і логотип Ready to Fight.

Анонс бою Гліба Бакши без національної символіки

Бакши – уродженець Сімферополя. Після анексії Криму Гліб, бувши перспективним українським боксером, взяв російський паспорт і почав виходити на ринг під прапором РФ. Виграв "бронзу" для Росії на Олімпійських іграх-2020. Окрім того, він перемагав на ЧС-2019.

У 2022 році Бакши розпочав кар’єру у профі, проводив поєдинки в Росії. Останній свій бій виграв у Німеччині. Гліб поки що не програвав у профі й має рекорд – 6:0.

Бакши дебютував у профі-боксі під російським прапором

Примітно, що Бакши перетинався в аматорах з українським чемпіоном Олександром Хижняком. Їхній бій у фіналі кваліфікації на Ігри-2020 у мережі називають найкращим в історії аматорського боксу.

Нагадаємо, російські окупанти віджали в Усика майно в Криму. Приводом для цього стала підтримка боксером ЗСУ.