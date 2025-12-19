Нудний "Шахтар" та даремна перемога "Динамо": меми та жарти про матчі Ліги конференцій
Вдалий тиждень для українських команд
У четвер, 18 грудня, українські гранди завершили свій виступ у основному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Динамо" обіграло "Ноа" (2:0), а "Шахтар" зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).
Що потрібно знати
- "Динамо" обіграло "Ноа" у Польщі
- "Шахтар" зіграв унічию з "Рієкою" у Польщі
- Біло-сині попрощалися з єврокубками, Гірники пройшли далі
Користувачі за допомогою мемів та жартів оцінили виступи наших команд на цьому єврокубковому тижні. Про це повідомляє "Телеграф".
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого без шансів поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), а в 4-му зазнали невдачі з "Омонією" (0:2). У 5-му турі "динамівці" зазнали поразки від "Фіорентини" (1:2) і достроково залишили єврокубки.
"Шахтар", своєю чергою, за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися в основний етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0).