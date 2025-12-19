Скучный "Шахтер" и бесполезная победа "Динамо": мемы и шутки о матчах Лиги конференций
Удачная неделя для украинских команд
В четверг, 18 декабря, украинские гранды завершили свое выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Динамо" обыграло "Ноа" (2:0), а "Шахтер" сыграл вничью с "Риекой" (0:0).
Что нужно знать
- "Динамо" обыграло "Ноа" в Польше
- "Шахтер" сыграл вничью с "Риекой" в Польше
- Бело-синие попрощались с еврокубками, Горняки прошли дальше
Пользователи с помощью мемов и шуток оценили выступления наших команд на этой еврокубковой неделе. Об этом сообщает "Телеграф".
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В 5-м туре "динамовцы" потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2) и досрочно покинули еврокубки.
"Шахтер", в свою очередь, по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0).