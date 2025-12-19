Скучный "Шахтер" и бесполезная победа "Динамо": мемы и шутки о матчах Лиги конференций

Удачная неделя для украинских команд

В четверг, 18 декабря, украинские гранды завершили свое выступление в основном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Динамо" обыграло "Ноа" (2:0), а "Шахтер" сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

Что нужно знать

"Динамо" обыграло "Ноа" в Польше

"Шахтер" сыграл вничью с "Риекой" в Польше

Бело-синие попрощались с еврокубками, Горняки прошли дальше

Пользователи с помощью мемов и шуток оценили выступления наших команд на этой еврокубковой неделе. Об этом сообщает "Телеграф".

Для "Динамо" все началось с травмы Караваева

В параллельной игре у "Шахтера" сломался Марлон

Киевляне открыли счет первыми. Тяжело смотреть 2 матча одновременно и не пропустить гол в одном из них

Первые таймы обнадежили украинских фанатов

В начале второго тайма "динамовцы" удвоили преимущество

В параллельной игре "Фиорентина" умудрилась пропустить от "Лозанны". Это вызвало вопросы у болельщиков киевлян

"Шахтер" сыграл без голов, проведя свой самый скучный матч года по версии фанатов

А вот "динамовцы" порадовали, правда, эта победа ничего им не принесла

Бело-синие не смогли выйти в плей-офф 3-го по силе еврокубка

Забавно, что и "Ноа" и "Зриньски", которые проиграли "Динамо", вышли в плей-офф ЛК

Горняки вышли напрямую в 1/8 финала и теперь могут праздновать

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Риека"

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Ноа"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В 5-м туре "динамовцы" потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2) и досрочно покинули еврокубки.

"Шахтер", в свою очередь, по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0).