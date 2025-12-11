Рус

Різдвяна казка серед війни: як виглядає головна ялинка у Харкові та святкове метро (репортаж)

Марія Назарова
Ялинка в метро, Харків Новина оновлена 11 грудня 2025, 22:06
Ялинка в метро, Харків. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Харківське метро причепурилося на різдвяні свята. На станціях підземки з’явилися ялинки з кулями та зірками, ліхтарики та гірлянди.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на святкових локаціях та зробив чудові кадри.

"У метро – майже святковий світ. На кількох станціях встановили ялинки. Мені пощастило потрапити на дитячу святкову виставу – це дуже приємні емоції", – написав він.

На знімках помітні нестандартні інсталяції. Однією з головних прикрас метро, звичайно, якщо не рахувати ялинки, став великий годинник з підсвічуванням, що показує за кілька хвилин північ.

Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025

Ця жива казка виглядає ще неймовірнішою, коли згадуєш про те, що відбувається у Харкові зараз. Адже не минає й дня, щоби на місто та область не летіли російські дрони, ракети та КАБи.

Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025

Але життя не зупиняється, попри обстріли. Батьки шиють новорічні костюми, діти розучують нові вірші, пісні та танці до свята, а влада міста перетворює станції метро на щось приголомшливе. Коли бачиш ці фото, віриш, що наших людей не зламати.

Метро у Харкові, грудень 2025
Харків, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025

Серед новорічних прикрас таки можна побачити маркери воєнного часу. На стенді з дитячими малюнками – зображення, які б не могли з’явитися без війни. "Мені наснилося мирне небо". "Це я в бомбосховищі". Такі написи видно на роботах маленьких харків’ян.

"Який там Марвел? ЗСУ – мій супергерой", – так юний художник підписав портрет українського солдата.

Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025
Метро у Харкові, грудень 2025

Нагадаємо, напередодні свят на ринку "Барабашово" у Харкові традиційно пожвавлюється торгівля новорічними товарами, особливо штучними ялинками. Асортимент великий, а ціни сильно відрізняються залежно від виду та розміру дерева.

