Різдвяна казка серед війни: як виглядає головна ялинка у Харкові та святкове метро (репортаж)

Діти показали у метро виставу про Білосніжку

Харківське метро причепурилося на різдвяні свята. На станціях підземки з’явилися ялинки з кулями та зірками, ліхтарики та гірлянди.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на святкових локаціях та зробив чудові кадри.

"У метро – майже святковий світ. На кількох станціях встановили ялинки. Мені пощастило потрапити на дитячу святкову виставу – це дуже приємні емоції", – написав він.

На знімках помітні нестандартні інсталяції. Однією з головних прикрас метро, звичайно, якщо не рахувати ялинки, став великий годинник з підсвічуванням, що показує за кілька хвилин північ.

Метро у Харкові, грудень 2025

Ця жива казка виглядає ще неймовірнішою, коли згадуєш про те, що відбувається у Харкові зараз. Адже не минає й дня, щоби на місто та область не летіли російські дрони, ракети та КАБи.

Але життя не зупиняється, попри обстріли. Батьки шиють новорічні костюми, діти розучують нові вірші, пісні та танці до свята, а влада міста перетворює станції метро на щось приголомшливе. Коли бачиш ці фото, віриш, що наших людей не зламати.

Серед новорічних прикрас таки можна побачити маркери воєнного часу. На стенді з дитячими малюнками – зображення, які б не могли з’явитися без війни. "Мені наснилося мирне небо". "Це я в бомбосховищі". Такі написи видно на роботах маленьких харків’ян.

"Який там Марвел? ЗСУ – мій супергерой", – так юний художник підписав портрет українського солдата.

Нагадаємо, напередодні свят на ринку "Барабашово" у Харкові традиційно пожвавлюється торгівля новорічними товарами, особливо штучними ялинками. Асортимент великий, а ціни сильно відрізняються залежно від виду та розміру дерева.