Пом'янули легенду... В історії "Динамо" такої ганьби ще не було (відео)
Біло-сині примудрилися програти найгіршій команді ліги
У понеділок, 1 грудня, київське "Динамо" приймало "Полтаву" у рамках поєдинку 14-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Зустріч відбулася у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Що потрібно знати
- "Динамо" програло "Полтаві"
- У день гри помер великий футболіст Біло-синіх Володимир Мунтян
- Уболівальники киян розкритикували клуб за безхарактерність
Біло-сині зазнали мінімальної поразки з точки зору результату і нищівної — з точки зору репутації. Про це повідомляє "Телеграф".
Київський клуб хоч і володів відчутною перевагою у ході зустрічі, проте все одно програв. За "Полтаву" забивали Євген Місюра та Володимир Одарюк. За киян голом престижу відзначився Олександр Яцик.
У мережі розкритикували "Динамо", яке примудрилося програти останній команді чемпіонату, збільшивши антирекордну серію поразок в УПЛ до 4 матчів. Крім того, 1 грудня не стало легенди клубу Володимира Мунтяна, через що на Біло-Синіх посипалася додаткова критика.
Також "Динамо" має величезні проблеми в єврокубках. Київський клуб після 4-х турів заробив лише 3 очки в основному раунді Ліги конференцій та перебуває на грані вильоту. Єдина світла пляма в сезоні — це вихід "динамівців" до чвертьфіналу Кубка України. До 1/8 фіналу кияни пройшли донецький "Шахтар".
Нагадаємо, у грі з "Полтавою" на тренерському містку Біло-Синіх дебютував Ігор Костюк. Він замінив на цій посаді Олександра Шовковського, якого звільнили після поразки від "Омонії" (2:0).