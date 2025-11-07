Щось у лісі здохло і таємниця Шовковського: меми та жарти про успіх "Динамо" та "Шахтаря" у Лізі конференцій

Біло-сині та Гірники подарували своїм фанатам гарний настрій

Українські клуби порадували вболівальників у єврокубках. "Шахтар" здобув впевнену перемогу над "Брейдабліком" (Ісландія), а "Динамо" влаштувало погром "Зрінськи" з Боснії та Герцеговини.

Що потрібно знати

"Динамо" обіграло "Зрінськи" (6:0)

"Шахтар" переміг "Брейдаблік" (2:0)

Мережа сміється з подій навколо матчів

Мережа вибухнула мемами та жартами на тему єврокубкових матчів. Про це повідомляє "Телеграф".

Перед грою Шовковський відмовився відповідати на запитання журналіста, зберігши таємницю схеми Біло-синіх на гру

У графіку перед матчем видали неправильне розміщення гравців "Динамо"

Попов оголосив на критику черговим голом

Біло-сині домінували у першому таймі

Кияни на початку 2-го тайму забили 2 голи за 3 хвилини

"Динамо" закрило гру вже на 67-й хвилині

Ярмоленко вийшов на заміну та забив

У цьому матчі гол забив навіть скандальний Бленуце — мережа відреагувала народним фразеологізмом "Щось у лісі здохло"

"Динамо" забило 6 голів "Зрінськи" — огляд матчу пропонують розмістити на сайті для дорослих

Якщо придивитися, то Шовковський не такий уже й поганий тренер для "Динамо"

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Зрінськи"

"Шахтар" хоч і переміг та домінував, проте сама гра Гірників викликає питання. Донеччани частенько катали м’яч упоперек без сенсу, володіючи м’ячем 74% ігрового часу.

Гра Гірників приспала фанатів та суперника

Українці зробили переможний гол

Напередодні бразильці "Шахтаря" після перемоги над "Динамо" заявили, що вони не "фейкові". У мережі вже вигадали концепт "Реальних українців" у "Шахтарі"

Гірники впевнено виграли перший тайм

Бразильці "Шахтаря" нагадали, що вони ніякі не "фейкові"

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Брейдаблік"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 4-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).

"Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 4-му турі Гірники зіграють проти ірландського "Шемрок Роверс" (27.11.2025).

У чемпіонаті України кияни йдуть другими, відстаючи від "Шахтаря" на 4 очки. У Кубку країни "Динамо" пройшло до чвертьфіналу, вибивши з турніру Гірників.