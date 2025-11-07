Щось у лісі здохло і таємниця Шовковського: меми та жарти про успіх "Динамо" та "Шахтаря" у Лізі конференцій
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Біло-сині та Гірники подарували своїм фанатам гарний настрій
Українські клуби порадували вболівальників у єврокубках. "Шахтар" здобув впевнену перемогу над "Брейдабліком" (Ісландія), а "Динамо" влаштувало погром "Зрінськи" з Боснії та Герцеговини.
Що потрібно знати
- "Динамо" обіграло "Зрінськи" (6:0)
- "Шахтар" переміг "Брейдаблік" (2:0)
- Мережа сміється з подій навколо матчів
Мережа вибухнула мемами та жартами на тему єврокубкових матчів. Про це повідомляє "Телеграф".
"Шахтар" хоч і переміг та домінував, проте сама гра Гірників викликає питання. Донеччани частенько катали м’яч упоперек без сенсу, володіючи м’ячем 74% ігрового часу.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 4-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти кіпрської "Омонії" (27.11.2025).
"Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 4-му турі Гірники зіграють проти ірландського "Шемрок Роверс" (27.11.2025).
У чемпіонаті України кияни йдуть другими, відстаючи від "Шахтаря" на 4 очки. У Кубку країни "Динамо" пройшло до чвертьфіналу, вибивши з турніру Гірників.