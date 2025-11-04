Футболісти попадали у сльозах: трагедія зупинила матч у Сербії (відео)

Відомий футбольний менеджер помер під час гри

У понеділок, 3 листопада, помер головний тренер ФК "Раднічки" Младен Жижович. 44-річного спеціаліста госпіталізували, але врятувати не зуміли.

Що потрібно знати

Жижович знепритомнів під час матчу своєї команди у чемпіонаті Сербії

Тренера відправили у лікарню, та гра продовжилася

Лікарі врятувати Младена не зуміли, гру зупинили

Трагедія сталася під час матчу 14-го туру сербської Суперліги (перший за силою футбольний дивізіон у країні) "Младост" — "Раднічки" у місті Лучани. Про це повідомляє telegraf.rs.

На 22-й хвилині зустрічі Жижович звалився поруч із лавкою запасних. Швидка оперативно відвезла Младена до лікарні, однак урятувати футбольного фахівця не вдалося. Гравці, дізнавшись про смерть свого наставника, попадали у сльозах на газон. Поєдинок було скасовано.

Футболісти дізналися про смерть Младена Жижовича

Довідка: Боснієць Жижович не лише тренував, а й грав у футбол на професійному рівні. Він встиг пограти за кілька боснійських клубів та албанську "Тірану", а також захищав кольори збірної Боснії та Герцеговини. Младен очолив "Раднички" 23 жовтня 2025 року. До цього він тренував македонський "Шкупі", саудівський "Аль-Холуд", а також боснійські "Борац", "Слободу", "Зринськи" та "Радник".

