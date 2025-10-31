Реванш "Шахтаря" та "Динамо": розклад та результати матчів 11 туру чемпіонату України (відео)

Гірники та Біло-Сині проведуть центральний поєдинок туру

У п’ятницю, 31 жовтня, матчем "Кудрівка" — "Оболонь" стартує 11-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Напередодні у Києві прогриміло перше Класичне дербі сезону — "Динамо" — "Шахтар" (2:1).

Що потрібно знати

11-й тур УПЛ триватиме з 31 жовтня до 3 листопада

Лідирує у першості "Шахтар"

Гірники спробують взяти реванш у Біло-Синіх за поразку у Кубку України

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 11-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Динамо" та "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 11-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 31 жовтня

18:00. "Кудрівка" — "Оболонь"

Субота, 1 листопада

13:00. "Кривбас" — СК "Полтава"

15:30. "Колос" — "Олександрія"

18:00. "Епіцентр" — "Верес"

Неділя, 2 листопада

15:30. "Зоря" — "Рух"

18:00. "Шахтар" — "Динамо"

Понеділок, 3 листопада

15:30. ЛНЗ — "Карпати"

18:00. "Полісся" — "Металіст 1925"

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25, проте в основному етапі єврокубків зіграють лише "Динамо" та "Шахтар". Кияни стартували на турнірі з двох поразок, Гірники мають 3 очки після 2 ігор.