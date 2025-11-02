"Шахтар" добив "Динамо" одним фото
-
-
Бразильці донецького клубу висміяли суперника
Донецький "Шахтар" обіграв в Українському Класико "Динамо". Бразильські футболісти донеччан на радостях опублікували знімок із роздягальні, адресований переможеному центрбеку Біло-синіх Денису Попову.
Що потрібно знати
- "Динамо" програло "Шахтарю" в УПЛ (1:3)
- Після перемоги у Кубку України (2:1) Попов назвав Гірників "пародією"
- Бразильці донецького клубу не стали мовчати після успіху у Львові
Фото в Instagram розмістив захисник "Шахтаря" Вінісіус Тобіас, який зіграв у дербі, вийшовши на заміну у другому таймі. Скандальним знімок зробив напис гравця, передає "Телеграф".
На фото бразильці святкують перемогу у роздягальні Гірників. Тобіас підписав фото "Фальшиві бразильці?" Це посилання на нещодавнє інтерв’ю Попова. Після перемоги "Динамо" над "Шахтарем" у Кубку України Денис назвав нинішній склад Гірників "пародією". Пізніше "динамівець" додав, що не хотів нікого образити й мав на увазі не сам "Шахтар", а градус протистояння у дербі.
Таким чином, слова Попова мотивували "Шахтар" на реванш. Гірники перемогли та одноосібно очолили турнірну таблицю УПЛ (Українська прем’єр-ліга). До речі, на сайті "Телеграф" доступні меми та жарти про Класичне, яке цього року подарувало кумедну симуляцію Коноплі та "злого" Ярмоленка.