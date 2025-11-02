Рус

"Шахтар" добив "Динамо" одним фото

Михайло Корнілов
Бразильці "Шахтаря" зробили спільне фото після гри з "Динамо" Новина оновлена 02 листопада 2025, 23:18
Бразильці "Шахтаря" зробили спільне фото після гри з "Динамо". Фото instagram.com/vinitobias, t.me/fcshakhtar_news

Бразильці донецького клубу висміяли суперника

Донецький "Шахтар" обіграв в Українському Класико "Динамо". Бразильські футболісти донеччан на радостях опублікували знімок із роздягальні, адресований переможеному центрбеку Біло-синіх Денису Попову.

Що потрібно знати

  • "Динамо" програло "Шахтарю" в УПЛ (1:3)
  • Після перемоги у Кубку України (2:1) Попов назвав Гірників "пародією"
  • Бразильці донецького клубу не стали мовчати після успіху у Львові

Фото в Instagram розмістив захисник "Шахтаря" Вінісіус Тобіас, який зіграв у дербі, вийшовши на заміну у другому таймі. Скандальним знімок зробив напис гравця, передає "Телеграф".

Вінісісус Тобіас та інші бразильці "Шахтаря" передали привіт Денису Попову

На фото бразильці святкують перемогу у роздягальні Гірників. Тобіас підписав фото "Фальшиві бразильці?" Це посилання на нещодавнє інтерв’ю Попова. Після перемоги "Динамо" над "Шахтарем" у Кубку України Денис назвав нинішній склад Гірників "пародією". Пізніше "динамівець" додав, що не хотів нікого образити й мав на увазі не сам "Шахтар", а градус протистояння у дербі.

Таким чином, слова Попова мотивували "Шахтар" на реванш. Гірники перемогли та одноосібно очолили турнірну таблицю УПЛ (Українська прем’єр-ліга). До речі, на сайті "Телеграф" доступні меми та жарти про Класичне, яке цього року подарувало кумедну симуляцію Коноплі та "злого" Ярмоленка.

