"Це можливо". Що Україні треба зробити, аби вступити в ЄС у 2027

Президент вже підписав один із найбільших енергетичних законопроєктів

Вступ України в ЄС у 2027 році цілком реальний, хоча для більшості партнерів це виглядає, як щось неможливе. Однак Київ проробив чимало, аби наблизити європейське майбутнє для країни.

Про це віцепрем'єр-міністр Тарас Качка заявив під час заходу в Центрі європейської політики у Брюсселі, повідомляє кореспондентка "Телеграфу". За його словами, протягом 20 років чимало речей здавались неможливими, але Україні вдалось досягти намічених цілей.

"Ми наполягали, щоб угода про асоціацію була справжньою угодою про асоціацію. Ми хотіли, щоб вона була дійсно орієнтована на інтеграцію до внутрішнього ринку. Усі ці ідеї сприймалися як неможливі. Потім ми намагалися переконати Брюссель, що чинна угода про асоціацію дає можливість для об’єднання ринків, і чули: "ні, ні, ні". А потім раптом з’явилося "так", — каже Качка.

Тарас Качка

Він додає, що 20 квітня президент Володимир Зеленський підписав один із найбільших енергетичних законопроєктів, який фактично повністю узгоджує законодавство України з ЄС для повного об’єднання ринків.

"Дата вступу сприймається як щось, можливо, "варварське", бо кожна держава-член каже, що не може взяти на себе зобовʼязання щодо конкретної дати. Ми це усвідомлюємо, але це не означає, що ми відмовимося", — каже віцепрем'єр-міністр.

За його словами, Україні потрібна чітка обіцянка держав-членів, що процес переговорів про вступ не буде нескінченним, не загубиться серед інших пріоритетів тощо. Звісно, ніхто не відкидає ризики, але вони мобілізують українські зацікавлені сторони на політичному рівні.

"Уряд, депутати, суспільство, бізнес — усі. Нам потрібно проводити реформи тут і зараз, а не через п’ять років, тому що є зобов’язання з боку Європейського Союзу. Якщо Європейський Союз знайде формулювання, яке буде достатньо чітким без згадки дати, то, можливо, це буде рішенням. Та гадаю, що нам потрібен попередній календар, щоб було зрозуміло, що є реалістичним для 2027 року", — наголосив Качка.

Він додав: якщо кластери будуть відкриті зараз, наприклад у травні-червні, то вже цього року Україна зможе закрити деякі розділи.

"Я вірю, що якщо ця кількість переговорних розділів буде дійсно необхідною, то ми зможемо підготувати проєкт договору про вступ і, зрештою, підписати його у 2027 році. А потім його можна буде ратифікувати через кілька років, можливо, у 2030 році", — наголошує віцепрем'єр-міністр.

За його словами, 2027 рік є важливим для формування процесу приєднання таким чином, щоб він був чітким, точним і без жодних вагань для держав-членів та для України. Ось чому Київ так багато уваги приділяє датам.

