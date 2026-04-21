В "АТБ" оновили акційну газету: що можна купити зі знижкою до 55%

Цього разу по акції солодощі, молочна продукція, консерви та напої

В мережі супермаркетів "АТБ" стартував етап акції "Економія", який триватиме з 22 по 28 квітня. Протягом цього тижня покупці, які розраховуються карткою "АТБ", можуть суттєво заощадити на продуктах харчування, десертах та побутовій хімії.

Найбільші знижки зафіксовані на рибні делікатеси, молочні продукти та товари для дому. Пропонуємо детальний огляд найвигідніших пропозицій.

Риба та консерви

Ціни на рибну продукцію впали майже вдвічі, що робить преміальні позиції доступними для кожного:

Лосось солоний (філе без шкіри) "Рибкопродукт", 100 г: нова ціна 75.90 грн (стара ціна — 144.90 грн).

Молочні продукти та сири

Для любителів десертів та гурманів діють вигідні пропозиції на продукцію "Чудо" та імпортні сири:

Сирок збитий "Чудо" (2 шари, різні смаки), 100 г: акційна ціна становить 19.30 грн (звичайна ціна — 27.60 грн).

Солодощі та сніданки

Заощадити на перекусах та солодкому до чаю можна наступним чином:

Печиво "Рошен Lovita" з желейною начинкою (малина/апельсин), 135 г: ціна впала до 28.90 грн (до акції — 41.50 грн).

Спеції та напої

Нектар "Seniorik" (виноградно-яблучний), 200 мл: знижено до 9.50 грн (стара ціна — 13.90 грн).

Побутова хімія та засоби гігієни

Суттєва економія спостерігається і у відділі непродовольчих товарів:

Засіб вибілюючий "Wells Natural" (кисневий), 1 кг: коштує 63.90 грн замість 132.90 грн (знижка понад 50%).

Зверніть увагу, що вказані ціни актуальні виключно за умови оплати платіжною карткою "АТБ" від банків-партнерів. Акція діє в усіх магазинах мережі по всій Україні до завершення складських запасів або до 28 квітня включно.

