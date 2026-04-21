Треба "Трампленд", а не "Донніленд": у Раді прокоментували чутки про перейменування частини Донбасу

NYT називає ідею перейменування спробою апелювати до марнославства президента США

У Верховній Раді відреагували на інформацію про те, що українські високопосадовці нібито могли пропонувати американській стороні перейменувати неокуповану частину Донбасу на "Донніленд" — на честь президента США Дональда Трампа.

Ексклюзивний коментар "Телеграф" отримав від голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка. Він наголосив, що не сприймає подібні чутки від іноземних ЗМІ за чисту монету.

"Я думаю, що це якийсь жарт. Я абсолютно не чув. Можливо, такий першоквітневий із запізненням жарт, скоріше за все. Може, сарказм журналіста, якщо він дійсно таке написав. Я не зустрічав жодної інформації", – сказав нардеп.

За його словами, це звучить смішно, тому що абсолютно ніяк не вплине на політику Трампа. Мережко додав, що у питанні захисту територій треба рухатись за допомогою дипломатії.

Олександр Мережко

"Я не вірю в такі речі. Тоді за цієї логіки треба "Трампленд", але "Донніленд". Донні – це як Іванко, наприклад, тобто зменшене ім'я. Це не серйозно якось", – резюмував Мережко.

Звідки взявся "Донніленд"

У матеріалі The New York Times йдеться, що у ході мирних переговорів щодо України останніми місяцями українські офіційні особи нібито пропонували назвати частину Донбасу, за яку Росія все ще воює, "Доннілендом".

"Назва, що відсилає до "Донбасу" і "Дональда", була озвучена чотирма людьми, знайомими з ходом переговорів, які говорили про це на умовах анонімності через секретність", – пишуть американські журналісти.

Територія Донецької області, яка не окупована Росією

Видання повідомляє, що коли український перемовник вперше згадав цей термін, частково жартома, це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа чинити більший опір територіальним вимогам Росії.

"Це також відображає глобальну реальність, в якій уряди апелюють до марнославства пана Трампа, щоб заручитися підтримкою Америки", – зазначив автор.

Нагадаємо, в Україні є свій Нью-Йорк — селище в Торецькій громаді Бахмутського району на річці Кривий Торець. На мапах і в документах 1860-х років воно вже фігурує як Нью-Йорк або Новий Юрк, але точного пояснення появи цієї назви досі не існує. Відомо лише, що вона була вживаною ще до прибуття німецьких колоністів.

Крім того, у 2019 році одну з вулиць Києва було названо на честь сенатора США Джона Маккейна — американського політика, ветерана війни у В’єтнамі та одного з найпослідовніших друзів України на міжнародній арені.