"Буковина" — "Динамо": онлайн-трансляція півфіналу Кубка України

"Динамо" за крок від фіналу

У вівторок, 21 квітня, визначиться перший фіналіст Кубка України з футболу-2026. У першому півфіналі зіграють "Буковина" та "Динамо" Київ

Що потрібно знати

"Динамо" та "Буковина" зіграють на нейтральному полі

Команди грали між собою у минулому сезоні на цій же стадії турніру

Розсудить зустріч Олександр Афанасьєв із Харкова

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Буковина" — "Динамо". Початок гри о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція півфіналу Кубка України "Буковина" — "Динамо" (оновлюється)

Новини перед грою "Буковина" — "Динамо"

Перший півфінал КУ-2026 прийме Тернопіль. "Буковина" та "Динамо" зіграють на стадіоні імені Шухевича. Зазначимо, напередодні команда із Чернівців достроково пробилася до Української прем’єр-ліги (УПЛ). Кияни, своєю чергою, в останньому турі найвищого дивізіону чемпіонату України здолали "Зорю" (3:1), але залишилися на 5-му місці у першості.

Зазначимо, "Буковина" на шляху до півфіналу Кубка України пройшла "Авангард" (3:0), "Карпати" (1:0), "Ниву" (2:1) та ЛНЗ (0:0, 5:4 за пенальті). "Динамо", своєю чергою, вибило з турніру "Олександрію" (2:1), "Шахтар" (2:1) та "Інгулець" (2:0)

Минулого року "Буковина" та "Динамо" також грали у 1/2 фіналу Кубка України. Той матч завершився перемогою киян із рахунком 4:1.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни претендують на медалі, проте нав’язати боротьбу за золото, ймовірно, не зможуть. Кубок України – єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині.