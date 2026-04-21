Коли мінімальна пенсія в Україні буде 20 тисяч: невтішний прогноз від ШІ

Вступ до ЄС може пришвидшити процес

У 2026 році мінімальна пенсія в Україні складає 2 595 грн, що наштовхує на питання: коли вона сягне 20 тисяч грн. Скільки часу державі треба, аби пенсіонери в Україні отримували нормальні виплати.

"Телеграф" вирішив звернутись з цими питаннями до штучного інтелекту (ШІ). Зауважимо, що прогнози робили Claude, Gemini та чат GPT.

Матеріал створено за допомогою штучного інтелекту. Це аналітичні міркування на основі відкритих даних, а не офіційний прогноз.

Коли мінімальна пенсія в Україні може сягнути 20 тисяч грн

На думку GPT, мінімальні виплати для пенсіонерів можуть зрости до зазначеного рівня через 15-25 років. Але це за умови сталого розвитку економіки, підняття зарплат та прожиткового мінімуму. Більш стрімкий ріст можливий за інфляції, але тоді рівень життя пенсіонерів не зміниться, адже гроші просто знеціняться.

Взагалі, ШІ вважає, що без економічних та демографічних змін пенсії в 20 тисяч грн малореалістичні. Адже їхній рівень суттєво залежить від економіки.

Водночас Claude хоча й називає приблизно такі ж терміни, акцентує на вступі України в ЄС. Наразі мінімальна пенсія — 2 595 грн, до 20 тисяч їй слід вирости у 8 разів. Однак з сучасними темпами індексації (приблизно 10% на рік) чекати доведеться до 2045-2050 років, понад 20 років. Втім якщо війна в Україні закінчиться, економіка відновить свою потужність, а Україна стане членом ЄС — пенсії в 20 тисяч можливі будуть у 2035-2038 роках.

Схожу думку висловив й Gemini. ШІ вважає, що мінімальна пенсія в 20 тисяч можлива або через 10-15 років, якщо Україна вступить в ЄС та відновить економіку. Тоді виплати мають наблизитись до європейських стандартів 450-500 євро. Або ж на підняття виплат піде 20-25 років за рахунок щорічної індексації. Gemini також згадує й інфляцію, яка може викликати стрімкий ріст пенсії.

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що на збільшення пенсії може вплинути рівень економіки, вступ до ЄС та інфляція. Однак швидких темпів українцям чекати не слід.

