Військовослужбовців ТЦК затримали в Одесі. Усі подробиці гучної справи (фото, відео)

Подія сталася на Балківській вулиці

В Одесі затримали військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК). Цей факт вже офіційно підтвердили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП. Зазначається, що затримання проводили співробітники Служби безпеки України (СБУ).

"Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей. Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом", — кажуть в ТЦК.

У пресслужбі додали, що на місце події виїхало керівництво обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх деталей, і додаткові роз’яснення будуть надані після отримання та уточнення офіційних даних.

Затримання співробітників ТЦК

Відомо, що інцидент стався на Балківській вулиці в Одесі. Місцеві чули численні звуки стрілянини та зняли на відео, як люди з написами "СБУ" на одязі затримали і поклали обличчям до асфальту людей у військовій формі. Тоді "Думська" та інші місцеві видання писали, що відбулось затримання працівників ТЦК та СП.

Водночас поліція наразі не коментувала подію, лише наголосила, що усі деталі будуть згодом.

Чому затримали співробітників ТЦК

У джерелах СБУ "Суспільному" повідомили, що затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного. За даними Служби безпеки, вони вимагали 50 тисяч доларів.

Як пише "Думська", співробітники Пересипського РТЦК силою затягли в бус чоловіка, у якого була офіційна відстрочка від служби, і, погрожуючи зброєю, вимагали у нього 30 тис. доларів.

"Вони реально збиралися застосувати кастети та побити людину, але СБУ вчасно прийняли їх", — зазначив співрозмовник "Думської".

Зауважимо, що офіційно цю інформацію не підтверджували.

Зауважимо, що офіційно цю інформацію не підтверджували.