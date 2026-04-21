Ціни на пальне в Україні почали падати: чого чекати далі

Що насправді відбувається на українському ринку нафтопродуктів

Ціни на пальне в Україні вже почали знижуватися і найближчими днями можуть просісти ще — до мінус 3 грн на дизель і 1,5 грн на бензин. Проте подальша динаміка напряму залежить від ситуації у Перській затоці та глобальних рішень на нафтовому ринку.

Про це у бліцінтервʼю "Телеграфу" розповів паливний експерт, президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук.

Засновник групи компанії "Прайм" Льоушкін каже, що ціна дизеля цього тижня може впасти на 3 гривні, а бензину на 1,5. Наскільки це реально?

– Це реально. На деяких АЗС вже пішов процес. Але все буде залежати від розвитку подій у Перській затоці. Тим паче коли мова йде про такого хлопця, як Трамп. Він же сам не знає вранці, що скаже ввечері.

Льоушкін каже, що ситуація на ринку буде залежати від цінової динаміки на АЗС "Укрнафти", але ж у них і так найнижча ціна на ринку?

– "Зґвалтована" урядом державна "Укрнафта" впливає тільки на середню ціну. Насправді ціноутворення в "Укрнафті" не має нічого спільного з економічними та ринковими процесами. Наскільки мені відомо, "Укрнафта" законтрактувала велику кількість нафтопродуктів, з яких вибрала менш як 20%. І як вони будуть вибиратися – поки що невідомо.

Тому "Укрнафта" — це навіть не маркер, а запобіжник, "розчинник" цінової ситуації на ринку. Вона "розчиняє" ціну, бо перебуває посередині між дискаунтерами та преміальними мережами. Відповідно, впливає на середню ціну, бо має багато заправок, це велика мережа.

А дійсно мережі АЗС можуть підвищити продажі пального, скинувши ціну? Якщо комусь треба їхати, то він буде заправлятися незалежно від ціни (автобусні перевезення, транспортні послуги, доставка продуктів тощо)?

– Знаєте, насправді ні. За мої 36 років роботи на ринку відбувається наступним чином: якщо на 10% підвищують ціни – продажі падають на 25%. На три-чотири дні, можливо, більше. Якщо опускаєте ціни на 20%, то у вас на 20% продажі не зростають. Ринок не завжди реагує відповідно, бо є інерція.

Тобто, спочатку відбувається ціновий шок, народ відмовляється їздити на дорогому пальному. А коли ціна знижується – чекає подальшого падіння?

– Так, миттєвого результату не буде. Тут є два сценарії.

Трамп намертво перекрив Ормузьку протоку. Зараз ціни коливаються у межах 95-98 доларів за барель на нафті й на споті. Це не 120, і тому ціни на європейському ринку також понизилися, і премія (страхова премія за ризик – Ред.) понизилася. Якщо раніше було 150 доларів за тонну, то зараз 50-75 доларів. Але до України це доходить трішки із запізненням. Тому що є логістика, є законтрактований об'єм. І по якій ціні будемо вибирати – Бог його знає.

Якщо там ситуація нормалізується і перестануть блокувати Ормузьку протоку, я вважаю, що десь 12-14 гривень на літр повинно впасти.

А є можливість компенсувати нафту, яка застрягла в Ормузі? Наприклад, видобувати в інших країнах?

– Ну, Трамп спробував це зробити. Він відкрив видобування для Путіна. Зняв санкції по нафті. І якби не наші удари по портовій інфраструктурі, Росія б зараз дуже гарно почувалася. Бо нафти марки Urals (російська експортна суміш, призначена передусім для європейських НПЗ – Ред.) на ринку дуже мало. А тому заводам, розрахованим на таку нафту, дуже важко. Сьогодні нафта більш легка. А, наприклад, венесуельську нафту просто так на переробку віддавати не можна. Вона як гель, не тече. Тому треба її розчиняти. Тож сьогодні такий парадоксальний випадок, що Urals продають дорожче, аніж Brent.

Тому ми всі заручники тих подій, що відбуваються у Перській затоці?

– Розумієте, в чому парадокс нашого ринку? Основними імпортерами ресурсу, а також гравцями гуртового сегмента є преміальні мережі. І вони будуть максимально стримувати падіння цін в гуртовому сегменті, щоб не було такої великої різниці між дискаунтерами та "преміальниками". І "преміальники" будуть стримувати гуртовий сегмент, намагатися компенсувати деякі втрати, коли гуртові ціни були нижчими за роздріб.

Раніше заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло заявив, що через здорожчання пального вже у квітні можна чекати зростання вартості й інших товарів. За його словами цьогоріч українці можуть не дочекатися традиційного зниження цін на сільгосппродукцію у травні.