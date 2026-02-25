С Днем украинской женщины 2026! Красивые поздравления в открытках с праздником 25 февраля

Украинская женщина — это не только о "красоте и тюльпанах", но и о силе духа, уверенности и профессионализме

В эту среду, 25 февраля, в Украине отмечают День украинской женщины. Символично, что именно в этот день родилась Леся Украинка – поэтесса, которая стала символом достоинства и силы.

Этот день — не о "красоте и нежности", а о силе и свободе выбора. Это о врачах и военных, журналистках и фермерках, ученых и предпринимателях. О тех, кто держит тыл и на передовой. Поэтому поздравьте с Днем украинской женщины своих мам, подруг, бабушек, коллег, сестер.

Украинская женщина — это не только о "весне и тюльпанах", а о профессионализме, волонтерстве, военной службе, силе и лидерстве. Поэтому поздравить украинок в этот день – это знак уважения.

"Телеграф" подготовил для вас яркие открытки, чтобы вы могли прислать их своим близким. Яркая открытка точно поднимет настроение вашей маме, коллеге, подруге, сестре или знакомой.

Поздравления в картинки с Днем украинской женщины. Фото: vitannya.in.ua

