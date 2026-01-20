Купила Mercedes за 2 мільйони та землю на курорті: як пішла у відставку скандальна суддя з Волині

Раніше жінка була під підозрою у НАБУ

Суддю з Волині, яку детективи НАБУ підозрювали в корупції, пішла у відставку. Але перед цим встигла добряче витратитися — придбала електричний Mercedes за майже два мільйони та землю в одному з найкращих курортних сіл Закарпаття.

Що треба знати:

Суддя купила Mercedes-Benz за 1,68 мільйона гривень

Придбала 16 соток землі на Закарпатті

Пішла у відставку в січні 2026 року

Обидві покупки жінка зробила за кілька тижнів до звільнення. Про це пише Ковель media.

Як повідомляє видання, Наталія Стрілець займала посаду судді Шацького районного суду. 8 січня 2026 року Вища рада правосуддя задовольнила її заяву про відставку, а до цього жінка двічі за грудень повідомила про великі зміни у своєму майні.

11 грудня 2025 року Стрілець стала власницею електричного автомобіля Mercedes-Benz EQE 350 випуску 2023 року. Згідно з декларацією, машина коштувала їй 1 мільйон 680 тисяч гривень. Продавцем авто виступив Барабаш Олександр Доріандович.

Скриншот з декларації про доходи Наталії Стрілець

Через одинадцять днів суддя зробила ще одну велику покупку. 22 грудня 2025 року жінка придбала земельну ділянку площею 1637 квадратних метрів. Нерухомість розташована в селі Велятино Хустського району на Закарпатті.

Інформація з декларації про доходи Наталії Стрілець

Це село вважається одним з популярних курортних місць регіону. Земельний наділ обійшовся Стрілець у 280 тисяч гривень. Продавцем виступила Тудовші Ольга Михайлівна.

Вища рада правосуддя розглянула заяву Наталії Стрілець про відставку за загальними обставинами. У судді виявився достатній стаж роботи та не було відкритих дисциплінарних проваджень. Рада задовольнила її прохання про звільнення.

15 січня 2026 року Стрілець отримала зарплату за останній місяць роботи. Сума склала 434 тисячі 200 гривень. Цю інформацію також було внесено до Єдиного державного реєстру декларацій як суттєву зміну майнового стану.

Варто нагадати, що раніше детективи Національного антикорупційного бюро підозрювали Наталію Стрілець, яка до заміжжя носила прізвище Сушик, в отриманні неправомірної вигоди. Інформації про результати розслідування цієї справи наразі немає.

