В Мексиці вбили голову картеля, палять автобуси та магазини. Зібрали всі деталі (фото)

Ліквідований наркобарон — колишній поліцейський

У результаті військової операції в Мексиці був ліквідований ватажок наркокартелю "Халіско нового покоління" (Jalisco New Generation Cartel) Немесіо Осегера Сервантес, відомий як "Ель Менчо". Після цього в низці штатів спалахнули сутички з правоохоронцями.

Що треба знати:

Картель "Халіско Нове покоління" відрізняється особливою жорстокістю

За інформацію про Ель Менчо Держдеп оголосив нагороду у 15 млн доларів

У США Осегера Сервантеса називають одним із найкривавіших та найжорстокіших наркобаронів

Як повідомляє CBS News, 59-річний Сервантес був поранений під час рейду в місті Тапальпа (штат Халіско) на заході країни. Під час перевезення до Мехіко він помер.

Штат Халіско є базою картелю, відомого контрабандою величезної кількості фентанілу та інших наркотиків до Сполучених Штатів, — пише видання

Роль США у ліквідації "Ель Менчо"

Смерть лідера картелю підтвердив заступник державного секретаря США Крістофер Ландау. Він назвав його "одним із найкривавіших та найжорстокіших наркобаронів".

Це чудова подія для Мексики, США, Латинської Америки та всього світу. Хороші хлопці сильніші за поганих, – заявив він

Посадовець Міноборони США повідомив виданню, що певну роль в операції відіграли американські військові. Водночас він наголосив, що "це була мексиканська військова операція, тому успіх належить їм".

Ліквідація глави наркокартелю у Мексиці — що відомо

Під час операції військові потрапили під обстріл і ліквідували на місці чотирьох осіб. Ще троє, зокрема й "Ель-Менчо", померли пізніше від поранень, а двох людей затримали. Поранень зазнали також троє військовослужбовців. У злочинців вилучено броньовані автомобілі, гранатомети та іншу зброю.

Після вбивства Осегера Сервантеса спалахнули сутички

Після ліквідації Сервантеса в Халіско та інших штатах, зокрема в другому за величиною місті країни Гвадалахарі, бойовики картелю протягом кількох годин блокували дороги та палили автівки. Губернатор штату оголосив надзвичайну ситуацію, зупинив роботу громадського транспорту й закликав жителів залишатися вдома.

Військові на вулицях Мексики. Фото: Getty Images

Спалений автобус. Фото: Getty Images

Члени банди підпалювали вантажівки. Фото: Getty Images

На вулиці вивели спецпризначенців. Фото: Getty Images

Члени картелю крушили магазини. Фото: Getty Images

Спалені авто. Фото: Getty Images

Що відомо про картель "Халіско нового покоління"

Це угруповання вважається одним з найпотужніших злочинних організацій Мексики. За даними Управління боротьби з наркотиками США, картель присутній у всіх 50 американських штатах. Держдеп обіцяв нагороду до 15 млн доларів за інформацію, яка допомогла б заарештувати Осегеру Сервантеса. Він — колишній поліцейський.

Картель "Халіско Нове покоління" відомий особливою жорстокістю. Одного разу бойовики синдикату збили армійський гелікоптер з гранатомета. Також у різний час члени угруповання убили десятки посадових осіб, вивішуючи тіла вбитих на мостах для залякування суперників.

У лютому 2025 року у США картель "Халіско нового покоління" було внесено до списку іноземних терористичних організацій. Стверджувалося, що крім торгівлі фентанілом, угруповання "займається вимаганням, незаконним переправленням мігрантів, крадіжкою нафти та корисних копалин, а також торгівлею зброєю".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в листопаді минулого року у мексиканському місті Уруапан під час святкування Дня мертвих розстріляли мера Карлоса Мансо. Він був відомий тим, що фактично оголосив відкриту війну наркокартелям та злочинності, а також особисто виходив на патрулювання вулиць у бронежилеті.