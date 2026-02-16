Красиві листівки на Масляну 2026. Привітання в яскравих картинках з побажаннями

Порадуйте близьких цими гарними листівками 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, в Україні розпочинається Масляний тиждень. У цей час традиційно прощаються із зимою та зустрічають наближення весни. Головним атрибутом свята вважаються млинці.

З’явившись як елемент древніх язичницьких обрядів, Масляна у наших пращурів символізувала настання весняного рівнодення, проводи зими та радісну зустріч весни. Хоча коріння свята сягає язичництва, воно збереглося в історії та продовжує відзначатися в сучасній Україні.

Варто додати, що у 2026 році Масляний тиждень триває з 16 по 22 лютого. Цей період, званий Сирною седмицею, передує Великому посту, тому в цей час діють певні правила харчування.