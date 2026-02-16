Красивые открытки на Масленицу 2026. Поздравления в ярких картинках с пожеланиями

Порадуйте близких этими красивыми открытками 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, в Украине начинается Масленичная неделя. В это время традиционно прощаются с зимой и встречают приближение весны. Главным атрибутом праздника считаются блины.

Появившись как элемент древних языческих обрядов, Масленица в наших предков символизировала наступление весеннего равноденствия, проводы зимы и радостную встречу весны. Хотя корни праздника уходят в язычество, он сохранился в истории и продолжает отмечаться в современной Украине.

"Телеграф" подготовил красочную подборку открыток и поздравительных картинок к Масленице. Выберите изображение, которое вам по душе, скачайте его на свое устройство и отправьте родным и друзьям в любом удобном мессенджере.

Пусть этот светлый народный праздник принесет нашим читателям и читательницам только добрые вести и теплые эмоции! Не забудьте поздравить близких, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и мира!

С Масленицей 2026: открытки и картинки

Стоит добавить, что в 2026 году Масленичная неделя проходит с 16 по 22 февраля. Этот период, называемый Сырной седмицей, предшествует Великому посту, поэтому в это время действуют определенные правила питания.