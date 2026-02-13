З Днем жіночої дружби 2026! Яскраві листівки для найкращої подруги

Обов’язково привітайте одну з найкращих жінок у вашому житті

У п’ятницю, 13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, українці відзначають День подруг, або Міжнародний день жіночої дружби. Цього дня подруги зустрічаються, щоб провести час разом та відсвяткувати свою міцну та щиру дружбу.

Це свято не має офіційного статусу, а його поява пов’язана з Леслі Ноуп — головною героїнею американського комедійного серіалу "Парки та зони відпочинку". Саме вона вигадала Galentine’s Day, поєднавши слова gal pals (що буквально перекладається як "подруги") та День святого Валентина.

Якщо у вас є подруга або ціла компанія подруг — 13 лютого стане чудовою нагодою зустрітися і відсвяткувати цей незвичайний день. Крім того, можна порадувати своїх близьких подруг милими листівками та теплими словами побажань, щоб подарувати їм гарний настрій у це свято.

На честь цієї приємної події "Телеграф" підготував добірку листівок та вітальних картинок до 13 лютого, якими можна поділитися з близькими подругами (і не лише) у соціальних мережах чи месенджерах.

До речі, цього року День жіночої дружби припадає на містичну дату. Раніше "Телеграф" публікував листівки до дня "п’ятниця 13-те".