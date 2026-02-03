Подивіться, що ви втрачаєте. Українці наштампували яскравих мемів про люті морози
До потепління лишилося зовсім трішки
Україну накрила друга хвиля сильних морозів, що особливо важко ще й тому, що росіяни б'ють по енергооб'єктах, намагаючись позбавити нас тепла та світла. Однак у цих важких обставинах українці не втрачають почуття гумору.
"Телеграф" зібрав меми та жарти про морози, які "гуляють" мережею. Іронізують з приводу холоднечі та слизької криги, що вкрила наші вулиці. Жартують, що погода сонячна, але є мінуси.
"Кімната насолоди" зараз — це теплий куточок квартири. А ось власникам собак важко, адже їх треба вигулювати за будь-якої погоди.
Іронізують з приводу щоденного "атракціону" — дістатися на роботу. Це важко зробити не впавши, бо дуже слизько. Також є жарти щодо того, що разом зі снігом у Києві "тане" й асфальт.
Скільки триматимуться морози в Україні
Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що період із 1 по 4 лютого може стати найхолоднішим у нашій країні за останні 20 років. Мінімальні значення температури повітря в нічний час становитимуть -20…-25 градусів, за винятком південної половини, Приазов'я та Закарпаття.
За прогнозом Кібальчича, 1–4 лютого місцями по низинних ділянках місцевості мороз зміцніє до -26…-31 градуси. В денні години очікується -12…-18 градусів, у південній частині -6…-11. Після 4 лютого морози значно зменшаться.
Раніше "Телеграф" розповідав, що окуповане узбережжя Азовського моря скувало кригою. В Кирилівці, Генічеському районі та Маріуполі море промерзло на десятки метрів від берега. Подібне явище спостерігалось через низькі температури в Чорному морі, однак Азовське замерзло значно сильніше.