Подивіться, що ви втрачаєте. Українці наштампували яскравих мемів про люті морози

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Автор
Градусник, дівчина Новина оновлена 03 лютого 2026, 13:04
Градусник, дівчина. Фото Колаж "Телеграф"

До потепління лишилося зовсім трішки

Україну накрила друга хвиля сильних морозів, що особливо важко ще й тому, що росіяни б'ють по енергооб'єктах, намагаючись позбавити нас тепла та світла. Однак у цих важких обставинах українці не втрачають почуття гумору.

"Телеграф" зібрав меми та жарти про морози, які "гуляють" мережею. Іронізують з приводу холоднечі та слизької криги, що вкрила наші вулиці. Жартують, що погода сонячна, але є мінуси.

Меми про морози в Україні
Мем про морози в Україні
Меми про морози в Україні
Українці жартують про холоднечу

"Кімната насолоди" зараз — це теплий куточок квартири. А ось власникам собак важко, адже їх треба вигулювати за будь-якої погоди.

Меми про морози в Україні
Найсильніша насолода зараз - зігрітися
Меми про морози в Україні
Цієї зими власникам собак доводиться нелегко
Меми про морози в Україні
Жарт про життя в Україні цієї зими

Іронізують з приводу щоденного "атракціону" — дістатися на роботу. Це важко зробити не впавши, бо дуже слизько. Також є жарти щодо того, що разом зі снігом у Києві "тане" й асфальт.

Жарти про погоду в Україні
Жартують й про ожеледицю
Жарти про морози в Україні
Разом зі снігом сходить й дорожнє покриття

Скільки триматимуться морози в Україні

Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що період із 1 по 4 лютого може стати найхолоднішим у нашій країні за останні 20 років. Мінімальні значення температури повітря в нічний час становитимуть -20…-25 градусів, за винятком південної половини, Приазов'я та Закарпаття.

За прогнозом Кібальчича, 1–4 лютого місцями по низинних ділянках місцевості мороз зміцніє до -26…-31 градуси. В денні години очікується -12…-18 градусів, у південній частині -6…-11. Після 4 лютого морози значно зменшаться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окуповане узбережжя Азовського моря скувало кригою. В Кирилівці, Генічеському районі та Маріуполі море промерзло на десятки метрів від берега. Подібне явище спостерігалось через низькі температури в Чорному морі, однак Азовське замерзло значно сильніше.

