Подивіться, що ви втрачаєте. Українці наштампували яскравих мемів про люті морози

До потепління лишилося зовсім трішки

Україну накрила друга хвиля сильних морозів, що особливо важко ще й тому, що росіяни б'ють по енергооб'єктах, намагаючись позбавити нас тепла та світла. Однак у цих важких обставинах українці не втрачають почуття гумору.

"Телеграф" зібрав меми та жарти про морози, які "гуляють" мережею. Іронізують з приводу холоднечі та слизької криги, що вкрила наші вулиці. Жартують, що погода сонячна, але є мінуси.

Мем про морози в Україні

Українці жартують про холоднечу

"Кімната насолоди" зараз — це теплий куточок квартири. А ось власникам собак важко, адже їх треба вигулювати за будь-якої погоди.

Найсильніша насолода зараз - зігрітися

Цієї зими власникам собак доводиться нелегко

Жарт про життя в Україні цієї зими

Іронізують з приводу щоденного "атракціону" — дістатися на роботу. Це важко зробити не впавши, бо дуже слизько. Також є жарти щодо того, що разом зі снігом у Києві "тане" й асфальт.

Жартують й про ожеледицю

Разом зі снігом сходить й дорожнє покриття

Скільки триматимуться морози в Україні

Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що період із 1 по 4 лютого може стати найхолоднішим у нашій країні за останні 20 років. Мінімальні значення температури повітря в нічний час становитимуть -20…-25 градусів, за винятком південної половини, Приазов'я та Закарпаття.

За прогнозом Кібальчича, 1–4 лютого місцями по низинних ділянках місцевості мороз зміцніє до -26…-31 градуси. В денні години очікується -12…-18 градусів, у південній частині -6…-11. Після 4 лютого морози значно зменшаться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окуповане узбережжя Азовського моря скувало кригою. В Кирилівці, Генічеському районі та Маріуполі море промерзло на десятки метрів від берега. Подібне явище спостерігалось через низькі температури в Чорному морі, однак Азовське замерзло значно сильніше.