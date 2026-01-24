Тут народився "Київський торт". Як виглядала фабрика Roshen до атаки росіян (фото)

Підприємство працює 130 років

Росія атакувала кондитерську фабрику Roshen в Києві. Це найстаріша фабрика корпорації. Тут виробляють солодощі з 1886 року.

Тоді це було передмістя столиці, купець Валентин Єфімов заснував тут "Деміївську парову фабрику шоколадок та цукерок". Фабрика тільки росла та випускала по 200 тонн продукції на рік.

Підприємство вже за трохи більше ніж 10 років стало акціонерним товариством, фабрику модернізували та попри зусилля купця, який керував процесом — почала занепадати. Вирішили найняти управителя-швейцарця Адьберта Вюрглера. Це пішло на користь, про фабрику дізнались в Європі.

Вся фабрика Рошен в Києві/ Вікіпедія

Цікаво, що до революції в Російській імперії в коробках цукерок, які випускались на фабриці, іноді можна було знайти ноти популярних пісень чи тексти українських казок. За радянських часів фабрику націоналізували та перейменували на честь Карла Маркса. У 1956 саме з її конвеєра вийшов Київський торт.

Фасад виробничого цеху фабрики з встановленою ілюмінацією, 2020/ Вікіпедія

В 1996 році Київську кондитерську фабрику приватизували і вона стала частиною корпорації Roshen Петра Порошенка. Зазначимо, що будівлю близько 10 років тому комплексно реконструювали, створили громадський простір. До повномасштабного вторгнення тут регулярно відбувались заходи та працювала ковзанка.

Ковзанка біля "Рошену"/ Фото: roshen.plaza

Росія вдарила по фабриці в ніч на 24 січня. Повідомляють, що загинула одна людина, поранені ще двоє. Удар припав на виробничий цех, на якому раніше встановлювали святкову ілюмінацію.

Пошкодження фабрики Roshen в Києві

Уламки будівлі фабрики Roshen в Києві

Росіяни наразі не можуть визначитися, навіщо вони вдарили по фабриці солодощів. Російські воєнкори то заявляють, що замість тортів на фабриці збирали дрони-камікадзе, то кажуть, що це не вони, а українська влада нібито "натякає" Порошенку про те, що йому не вдасться повернутися в політику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки на Київщину Росія використала ракети Х-22/Х-32, чого вже не фіксувалось достатньо давно. Частину вдалось збити.