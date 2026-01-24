Здесь родился "Киевский торт". Как выглядела фабрика Roshen до атаки россиян (фото)

Предприятие работает 130 лет

Россия атаковала кондитерскую фабрику Roshen в Киеве. Это старейшая фабрика корпорации. Здесь производят сладости с 1886 года.

Тогда это был пригород столицы, купец Валентин Ефимов основал здесь "Демеевскую паровую фабрику шоколадок и конфет". Фабрика только росла и выпускала по 200 тонн продукции в год.

Предприятие уже за чуть более 10 лет стало акционерным обществом, фабрику модернизировали и, несмотря на усилия управляющего процессом купца, начала приходить в упадок. Решили нанять управляющего-швейцарца Адьберта Вюрглера. Это пошло на пользу, о фабрике узнали в Европе.

Вся фабрика Рошен в Киеве/ Википедия

Интересно, что до революции в Российской империи в коробках конфет, которые выпускались на фабрике, иногда можно было найти ноты популярных песен или тексты украинских сказок. В советское время фабрику национализировали и переименовали в честь Карла Маркса. В 1956 году именно с ее конвейера вышел Киевский торт.

Фасад производственного цеха фабрики с установленной иллюминацией, 2020/ Википедия

В 1996 году Киевская кондитерская фабрика была приватизирована и стала частью корпорации Roshen Петра Порошенко. Отметим, что здание около 10 лет назад комплексно реконструировали, создали общественное пространство. До полномасштабного вторжения здесь регулярно проходили мероприятия и работал каток.

Каток возле "Рошена"/ Фото: roshen.plaza

Россия ударила по фабрике в ночь на 24 января. Сообщается, что погиб один человек, ранены еще двое. Удар пришелся на производственный цех, на котором раньше устанавливали праздничную иллюминацию.

Повреждение фабрики Roshen в Киеве

Обломки здания фабрики Roshen в Киеве

Россияне пока не могут определиться, зачем они ударили по фабрике сладостей. Российские военкоры то заявляют, что вместо тортов на фабрике собирали дроны-камикадзе, то говорят, что это не они, а украинские власти якобы "намекают" Порошенко о том, что ему не удастся вернуться в политику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки на Киевщину Россия использовала ракеты Х-22/Х-32, чего уже не фиксировалось достаточно давно. Часть удалось сбить.