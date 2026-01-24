Здесь родился "Киевский торт". Как выглядела фабрика Roshen до атаки россиян (фото)
Предприятие работает 130 лет
Россия атаковала кондитерскую фабрику Roshen в Киеве. Это старейшая фабрика корпорации. Здесь производят сладости с 1886 года.
Тогда это был пригород столицы, купец Валентин Ефимов основал здесь "Демеевскую паровую фабрику шоколадок и конфет". Фабрика только росла и выпускала по 200 тонн продукции в год.
Предприятие уже за чуть более 10 лет стало акционерным обществом, фабрику модернизировали и, несмотря на усилия управляющего процессом купца, начала приходить в упадок. Решили нанять управляющего-швейцарца Адьберта Вюрглера. Это пошло на пользу, о фабрике узнали в Европе.
Интересно, что до революции в Российской империи в коробках конфет, которые выпускались на фабрике, иногда можно было найти ноты популярных песен или тексты украинских сказок. В советское время фабрику национализировали и переименовали в честь Карла Маркса. В 1956 году именно с ее конвейера вышел Киевский торт.
В 1996 году Киевская кондитерская фабрика была приватизирована и стала частью корпорации Roshen Петра Порошенко. Отметим, что здание около 10 лет назад комплексно реконструировали, создали общественное пространство. До полномасштабного вторжения здесь регулярно проходили мероприятия и работал каток.
Россия ударила по фабрике в ночь на 24 января. Сообщается, что погиб один человек, ранены еще двое. Удар пришелся на производственный цех, на котором раньше устанавливали праздничную иллюминацию.
Россияне пока не могут определиться, зачем они ударили по фабрике сладостей. Российские военкоры то заявляют, что вместо тортов на фабрике собирали дроны-камикадзе, то говорят, что это не они, а украинские власти якобы "намекают" Порошенко о том, что ему не удастся вернуться в политику.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки на Киевщину Россия использовала ракеты Х-22/Х-32, чего уже не фиксировалось достаточно давно. Часть удалось сбить.