Купила Mercedes за 2 миллиона и землю на курорте: как ушла в отставку скандальная судья из Волыни

Раньше женщина была под подозрением у НАБУ

Судью из Волыни, которую детективы НАБУ подозревали в коррупции, ушла в отставку. Но перед этим успела потратиться — приобрела электрический Mercedes за почти два миллиона и землю в одном из лучших курортных сел Закарпатья.

Что нужно знать:

Судья купила Mercedes-Benz за 1,68 миллиона гривен

Приобрела 16 соток земли в Закарпатье

Ушла в отставку в январе 2026 года

Обе покупки женщина сделала за несколько недель до увольнения. Об этом пишет Ковель Media.

Как сообщает издание, Наталья Стрелец занимала должность судьи Шацкого районного суда. 8 января 2026 года Высший совет правосудия удовлетворил ее заявление об отставке, а до этого женщина дважды за декабрь сообщила о больших изменениях в своем имуществе.

11 декабря 2025 года Стрелец стала владелицей электрического автомобиля Mercedes-Benz EQE 350 выпуска 2023 года. Согласно декларации, машина стоила ей 1 миллион 680 тысяч гривен. Продавцом автомобиля выступил Барабаш Александр Дориандович.

Скриншот декларации о доходах Натальи Стрелец

Через одиннадцать дней судья совершила еще одну большую покупку. 22 декабря 2025 года женщина приобрела земельный участок площадью 1637 квадратных метров. Недвижимость расположена в селе Велятино Хустского района Закарпатья.

Информация из декларации о доходах Натальи Стрелец

Эта деревня считается одним из популярных курортных мест региона. Земельный надел обошелся Стрелец в 280 тысяч гривен. Продавцом выступила Тудовши Ольга Михайловна.

Высший совет правосудия рассмотрел заявление Наталии Стрелец об отставке по общим обстоятельствам. У судьи оказался достаточный стаж работы и не было открытых дисциплинарных производств. Совет удовлетворил ее просьбу об увольнении.

15 января 2026 года Стрелец получила зарплату за последний месяц работы. Сумма составила 434 тысяч 200 гривен. Эта информация также была внесена в Единый государственный реестр деклараций как существенное изменение имущественного положения.

Следует напомнить, что ранее детективы Национального антикоррупционного бюро подозревали Наталию Стрелец, которая до замужества носила фамилию Сушик, в получении неправомерной выгоды. Информации о результатах расследования этого дела пока нет.

