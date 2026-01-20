Був туристичною перлиною Харківщини: що сталося з готелем "7 вітрів" в Ізюмі (фото, відео)

Як виглядала туристична локація до війни і що від неї залишилось

Російські окупанти серйозно понівечили місто Ізюм на Харківщині, зруйнувавши десятки будинків та інфраструктуру. Та ще на початку повномасштабного вторгнення вони вдарили керованими авіабомбами по одній з туристичних принад — готелю "7 вітрів". Він знаходився на горі Крем’янець, на самому краю та славився неймовірним краєвидом.

"Телеграф" розкаже, що відомо про готель, та в якому стані він наразі. "7 вітрів" знав майже кожен, хто їхав з Харкова на Донеччину автомобілем "Ізюмським шляхом" (траса Київ — Харків — Довжанський). Подорожуючі їхали сюди, аби насолодитись видом з гори Крем’янець — готель знаходився на висоті 220 метрів над рівнем моря. З його тераси відкривався вид на Сіверський Донець та безкраї ліси.

Вид з відкритого майданчика готелю "Сім вітрів" в Ізюмі/ Фото: instagram.com/7vetrov_izyum

Вид з тераси влітку/ Фото: instagram.com/7vetrov_izyum

Сам готель, окрім краєвиду, мав що запропонувати. Тут була сауна, бенкетна зала з каміном, можна було відпочити в семи номерах або насолодитись активним відпочинком: катанням на квадроциклах, мотоциклах, велосипедах чи пейнтболом. В ресторані готелю подавали українську та європейську кухню.

Інтер'єр бенкетної зали/ Фото: instagram.com/7vetrov_izyum

Інтер'єр ресторану та краєвид/ Фото: planetofhotels.com

Готель "7 вітрів" / Фото: planetofhotels.com

Що з готелем "7 вітрів" в Ізюмі зараз

На початку повномасштабного вторгнення росіяни прицільними бомбардуваннями з авіації знищували все на горі Крем'янець. Серйозно постраждав не тільки готель, а й меморіал пам'яті Другої світової війни поруч.

Готель "7 вітрів" - залишились руїни/ Фото: izyum_live

Готель "7 вітрів" знищений/ Фото: izyum_live

Захід сонця більше не тішить гостей / Фото: izyum_live

Раніше "Телеграф" розповідав, що місто було окуповане росіянами. Вони знищили все, до чого не дотягнулись бомбардуваннями.