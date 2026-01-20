Был туристической жемчужиной Харьковской области: что произошло с отелем "7 ветров" в Изюме (фото, видео)
Как выглядела туристическая локация до войны и что от нее осталось
Российские оккупанты серьезно изуродовали город Изюм на Харьковщине, разрушив десятки домов и инфраструктуру. Да еще в начале полномасштабного вторжения они ударили управляемыми авиабомбами по одной из туристических достопримечательностей — отелю "7 ветров". Он находился на горе Кременец, на самом краю и славился невероятным видом.
"Телеграф" расскажет, что известно об отеле, и в каком состоянии он сейчас. "7 ветров" знал почти каждый, кто ехал из Харькова на Донетчину на автомобиле "Изюмским путем" (трасса Киев — Харьков — Довжанский). Путешественники ехали сюда, чтобы насладиться видом с горы Кременец — отель находился на высоте 220 метров над уровнем моря. С его террасы открывался вид на Северский Донец и бескрайние леса.
Сам отель, кроме пейзажа, имел что предложить. Здесь была сауна, банкетный зал с камином, можно было отдохнуть в семи номерах или насладиться активным отдыхом: катанием на квадроциклах, мотоциклах, велосипедах или пейнтболом. В ресторане отеля подавали украинскую и европейскую кухню.
Что с отелем "7 ветров" в Изюме сейчас
В начале полномасштабного вторжения россияне прицельными бомбардировками авиации уничтожали все на горе Кременец. Серьезно пострадала не только гостиница, но и мемориал памяти Второй мировой войны рядом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что город был оккупирован россиянами. Они уничтожили все, до чего не дотянулись бомбежками.