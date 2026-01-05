Водохреща 2026 за новим стилем: де в Україні дозволено купання в ополонці

Не в усіх містах локації для купання опубліковані офіційно

6 січня українці відзначатимуть Водохреща — одне з головних християнських свят, пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата святкування змістилася з 19 на 6 січня.

"Телеграф" розповість, які традиції пов’язані із цим святом та де мешканці українських міст можуть за бажанням зануритися в оболонку.

Коли святкують Водохреще і чому дата змінилася

Хрещення Господнє, або Богоявлення, є одним із головних дванадесятих свят православної традиції та належить до неперехідних церковних дат. Його дата закріплена в календарі й не змінюється залежно від Великодня чи інших рухомих свят.

У 2026 році українці святкуватимуть Водохреща 6 січня. Саме цю дату передбачає новоюліанський календар, на який Православна Церква України офіційно перейшла у 2023 році. До цього Хрещення Господнє відзначали 19 січня за юліанським календарем, яким користувалися протягом десятиліть.

Святкування Водохреща в Україні

Перехід на новоюліанський календар пояснюють його більшою точністю з погляду астрономії. Він вважається досконалішим за юліанський і водночас ближчим до реальних сонячних циклів, ніж григоріанський. Унаслідок цієї зміни всі неперехідні церковні свята змістилися на 13 днів раніше, що й призвело до нової дати святкування Водохреща.

Водночас сама суть і богословське значення свята залишилися незмінними. Хрещення Господнє, як і раніше, завершує різдвяний цикл.

Що означає Водохреще і які традиції з ним пов’язані

Хрещення Господнє відзначає одну з ключових подій євангельської історії — хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Саме цього дня, за християнським вченням, світові вперше явилася Пресвята Трійця: Бог-Отець промовив з небес, Син Божий прийняв хрещення у водах Йордану, а Святий Дух зійшов у вигляді голуба. Через це свято має ще одну назву — Богоявлення.

Центральне місце у святкуванні займає вода, яка символізує очищення, оновлення та духовне переродження. Головним обрядом є водосвяття, яке відбувається в храмах, а також у річках, озерах і спеціально підготовлених ополонках. Вважається, що цього дня вода набуває особливих цілющих властивостей.

В Україні поширеною традицією є купання в ополонці, зазвичай вирізаній у формі хреста. Занурення у крижану воду символізує очищення від гріхів і духовне оновлення. Напередодні свята відзначають Водохресний вечір, або Голодну кутю, з пісною вечерею.

Купання в оболонці на Водохреща

Святковий стіл на Водохреща складається з пісних страв, які мають символічне значення. Готують кутю без масла та вершків, узвар із сухофруктів, пісний борщ, рибу, вареники, голубці та пироги з пісними начинками. Окреме місце займає обрядове печиво у формі хрестів, яке символізує добробут, захист і благословення родини на весь рік.

Де можна зануритися у воду на Водохреща 6 січня в Україні

Київ

Під час святкування Водохреща 6 січня віряни традиційно занурюються у воду, однак мешканців столиці закликають утриматися від відвідування несанкціонованих пляжів. Водночас у комунальному підприємстві "Плесо" повідомили, що в Києві працюватимуть спеціально підготовлені та перевірені локації для безпечного занурення у воду.

Усі місця обстежили водолази, очистили від небезпечних предметів і облаштували зручними підходами до води та кабінками для переодягання. На локаціях чергуватимуть рятувальники та медики. Занурення дозволене з 08:00 до 17:00.

Офіційні локації у Києві:

Голосіївський район — пляж "Галерний";

Деснянський район — пляж "Троєщина";

Дніпровський район — пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга";

Оболонський район — озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові.

Карта місць, де можна покупатися на Водохреща в Києві

Львів

Свято Богоявлення традиційно є однією з найважливіших духовних подій у Львові. Цього дня у місті відбуваються богослужіння та освячення води як у центральних храмах, так і просто неба.

Головною загальноміською подією залишається екуменічне освячення води на площі Ринок біля Ратуші. Початок — о 13:00. У спільній молитві беруть участь представники УГКЦ, ПЦУ, РКЦ, Вірменської та протестантських церков. Після 13:40 всі охочі можуть набрати освячену воду зі спеціально облаштованих кранів.

Також освячення води відбудеться у ключових храмах міста:

Архикафедральний собор святого Юра — після Архиєрейської Літургії, орієнтовно з 11:30 до 12:00;

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ — після завершення Божественної Літургії, близько 10:30;

Храм Успіння Пресвятої Богородиці — освячення о 09:00 та після служби о 12:00.

Для тих, хто планує занурення у воду, визначені локації з чергуванням рятувальників: парк "Горіховий гай", Шевченківський гай, озера у Винниках і Брюховичах.

Запоріжжя

У Запоріжжі на Водохреща дозволять купання на трьох офіційних локаціях. Саме ці місця мають зручний під’їзд, можливість організації пунктів обігріву та відповідають базовим вимогам безпеки.

Офіційні локації:

Центральний пляж;

Правобережний пляж;

Пляж на вулиці лейтенанта Шмідта у Заводському районі.

Харків

Міська влада Харкова офіційно не публікувала перелік дозволених місць для купання, однак традиційно містяни занурюються у воду в локаціях, популярних у попередні роки.

Серед них — джерело на Жуках біля озера Очерет, джерело в Саржиному Яру, Олексієве джерело, джерело в Манжосовому Яру, Журавлівське водосховище, а також ополонка в екопарку Фельдмана, де раніше проводили освячення води.

Дніпро

Як і торік, у Дніпрі не буде офіційно дозволених місць для купання. Рятувальні служби не проводили перевірку дна водойм, тому занурення в річки та відкриті водойми може бути небезпечним. Містян закликають утриматися від купань у неперевірених місцях.

Водночас у Дніпрі та Дніпропетровській області окремі заклади організовують спеціальні локації для охочих долучитися до традиції.

Локації для купання на Водохреще 6 січня:

Bartolomeo Best River Resort (Дніпро), локація White Beach, вул. Набережна Перемоги, 9-Б;

(Дніпро), локація White Beach, вул. Набережна Перемоги, 9-Б; Relax Resort (м. Самар, Дніпропетровська область).

Хмельницький

У Хмельницькому на Водохреща зазвичай облаштовують дві офіційні локації для купання на річці Південний Буг. Перша — на правому березі біля аварійно-рятувальної станції за адресою провулок Човновий, 11. Друга — на лівому березі біля ДЮСШ №4 на вулиці Нижній Береговій, 2/1.

Святкування Водохреща у Хмельницькому

Тернопіль

Святкові богослужіння з нагоди Водохреща відбудуться у всіх храмах Тернополя. У Катедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці літургії розпочнуться о 07:00 та 08:00, після чого відбудеться освячення води. У Катедральному соборі Різдва Христового служби відправлять о 08:00 та 10:00, а в церкві Матері Божої Неустанної Помочі — також о 08:00 та 10:00.

Для охочих до занурення традиційно облаштовують місце в парку "Сопільче" на території громадської організації "Нептун".

Івано-Франківськ

В Івано-Франківській громаді цього року підготували три офіційні місця для зимового купання. Про це повідомив заступник міського голови та директор департаменту інфраструктури Михайло Смушак.

Занурення дозволене на річці Бистриця Надвірнянська в районі заїзду з боку перехрестя вулиць Івасюка та Хоткевича, на річці Бистриця Солотвинська в районі Металобази зі сторони вулиці Пасічної, а також на міському озері в районі облаштованої купальної станції з боку вулиці Ленкавського.

