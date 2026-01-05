Крещение 2026 по новому стилю: где в Украине разрешено купание в проруби
Не во всех городах локации для купания опубликованы официально
6 января украинцы будут отмечать Крещение — один из главных христианских праздников, связанный с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата празднования сместилась с 19 на 6 января.
"Телеграф" расскажет, какие традиции связаны с этим праздником и где жители украинских городов могут при желании окунуться в прорубь.
Когда празднуют Крещение и почему дата изменилась
Крещение Господне, или Богоявление, является одним из главных двунадесятых праздников православной традиции и относится к непереходящим церковным датам. Его дата закреплена в календаре и не меняется в зависимости от Пасхи или других подвижных праздников.
В 2026 году украинцы будут праздновать Крещение 6 января. Именно эту дату предусматривает новоюлианский календарь, на который Православная Церковь Украины официально перешла в 2023 году. До этого Крещение Господне отмечали 19 января по юлианскому календарю, которым пользовались на протяжении десятилетий.
Переход на новоюлианский календарь объясняют его большей точностью с точки зрения астрономии. Он считается более совершенным, чем юлианский, и в то же время более близким к реальным солнечным циклам, чем григорианский. В результате этого изменения все непереходящие церковные праздники сместились на 13 дней раньше, что и привело к новой дате празднования Крещения.
В то же время сама суть и богословское значение праздника остались неизменными. Крещение Господне, как и раньше, завершает рождественский цикл.
Что означает Крещение и какие традиции с ним связаны
Крещение Господне отмечает одно из ключевых событий евангельской истории — крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Именно в этот день, согласно христианскому учению, миру впервые явилась Пресвятая Троица: Бог-Отец воззвал с небес, Сын Божий принял крещение в водах Иордана, а Святой Дух сошел в виде голубя. Из-за этого праздник имеет еще одно название — Богоявление.
Центральное место в праздновании занимает вода, символизирующая очищение, обновление и духовное перерождение. Главным обрядом является водосвятие, которое совершается в храмах, а также в реках, озерах и специально подготовленных прорубях. Считается, что в этот день вода приобретает особые целебные свойства.
В Украине распространенной традицией является купание в проруби, обычно вырезанной в форме креста. Окунание в ледяную воду символизирует очищение от грехов и духовное обновление. Накануне праздника отмечают Крещенский вечер, или Голодную кутью, с постным ужином.
Праздничный стол на Крещение состоит из постных блюд, имеющих символическое значение. Готовят кутью без масла и сливок, узвар из сухофруктов, постный борщ, рыбу, вареники, голубцы и пироги с постными начинками. Отдельное место занимает обрядовое печенье в форме крестов, которое символизирует благополучие, защиту и благословение семьи на весь год.
Где можно погрузиться в воду на Крещение 6 января в Украине
Киев
Во время празднования Крещения 6 января верующие традиционно погружаются в воду, однако жителей столицы призывают воздержаться от посещения несанкционированных пляжей. В то же время в коммунальном предприятии "Плесо" сообщили, что в Киеве будут работать специально подготовленные и проверенные локации для безопасного погружения в воду.
Все места обследовали водолазы, очистили от опасных предметов и обустроили удобными подходами к воде и кабинками для переодевания. На локациях будут дежурить спасатели и медики. Погружение разрешено с 08:00 до 17:00.
Официальные локации в Киеве:
- Голосеевский район — пляж "Галерный";
- Деснянский район — пляж "Троещина";
- Днепровский район — пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Веселка", "Радуга";
- Оболонский район — озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове.
Львов
Праздник Богоявления традиционно является одним из важнейших духовных событий во Львове. Главным общегородским событием остается экуменическое освящение воды на площади Рынок возле Ратуши. Начало — в 13:00. После 13:40 все желающие могут набрать освященную воду из специально обустроенных кранов.
Для тех, кто планирует погружение в воду, определены локации с дежурством спасателей: парк "Ореховая роща", Шевченковский гай, озера в Винниках и Брюховичах.
Запорожье
В Запорожье на Крещение разрешат купание на трех официальных локациях:
- Центральный пляж;
- Правобережный пляж;
- Пляж на улице лейтенанта Шмидта в Заводском районе.
Харьков
Городские власти Харькова официально не публиковали перечень разрешенных мест для купания, однако традиционно горожане окунаются в воду в локациях, популярных в предыдущие годы. Среди них — источник на Жуках возле озера Очерет, источник в Саржином Яру, Алексеевский источник, источник в Манжосовом Яру, Журавлевское водохранилище, а также прорубь в экопарке Фельдмана.
Днепр
Как и в прошлом году, в Днепре не будет официально разрешенных мест для купания. Спасательные службы не проводили проверку дна водоемов, поэтому погружение в реки и открытые водоемы может быть опасным. В то же время в Днепре и области отдельные заведения организовывают специальные локации:
- Bartolomeo Best River Resort (Днепр), локация White Beach;
- Relax Resort (г. Самар, Днепропетровская область).
Хмельницкий
В Хмельницком обычно обустраивают две официальные локации на реке Южный Буг: на правом берегу возле аварийно-спасательной станции (пер. Лодочный, 11) и на левом берегу возле ДЮСШ №4 (ул. Нижняя Береговая, 2/1).
Тернополь
Праздничные богослужения по случаю Крещения состоятся во всех храмах Тернополя. В Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы литургии начнутся в 07.00 и 08.00, после чего состоится освящение воды. В Кафедральном соборе Рождества Христова службы отправят в 08:00 и 10:00, а в церкви Матери Божьей Неустанной Помощи — также в 08:00 и 10:00.
Для желающих окунуться традиционно обустраивают место в парке "Сопильче" на территории общественной организации "Нептун".
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковской общине в этом году подготовили три официальных места для зимнего купания. Об этом сообщил заместитель городского головы и директор департамента инфраструктуры Михаил Смушак.
Погружение разрешено на реке Быстрица Надворнянская в районе заезда со стороны перекрестка улиц Ивасюка и Хоткевича, на реке Быстрица Солотвинская в районе Металлобазы со стороны улицы Пасечной, а также на городском озере в районе обустроенной купальной станции со стороны улицы Ленкавского.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Ровно на улице Набережной зацвела ива. Вероятно, речь идет о козьей вербе, на которой появились "котики" посреди зимы, хотя обычно она расцветает в марте-апреле.