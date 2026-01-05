Крещение 2026 по новому стилю: где в Украине разрешено купание в проруби

Не во всех городах локации для купания опубликованы официально

6 января украинцы будут отмечать Крещение — один из главных христианских праздников, связанный с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата празднования сместилась с 19 на 6 января.

"Телеграф" расскажет, какие традиции связаны с этим праздником и где жители украинских городов могут при желании окунуться в прорубь.

Когда празднуют Крещение и почему дата изменилась

Крещение Господне, или Богоявление, является одним из главных двунадесятых праздников православной традиции и относится к непереходящим церковным датам. Его дата закреплена в календаре и не меняется в зависимости от Пасхи или других подвижных праздников.

В 2026 году украинцы будут праздновать Крещение 6 января. Именно эту дату предусматривает новоюлианский календарь, на который Православная Церковь Украины официально перешла в 2023 году. До этого Крещение Господне отмечали 19 января по юлианскому календарю, которым пользовались на протяжении десятилетий.

Празднование Крещения в Украине

Переход на новоюлианский календарь объясняют его большей точностью с точки зрения астрономии. Он считается более совершенным, чем юлианский, и в то же время более близким к реальным солнечным циклам, чем григорианский. В результате этого изменения все непереходящие церковные праздники сместились на 13 дней раньше, что и привело к новой дате празднования Крещения.

В то же время сама суть и богословское значение праздника остались неизменными. Крещение Господне, как и раньше, завершает рождественский цикл.

Что означает Крещение и какие традиции с ним связаны

Крещение Господне отмечает одно из ключевых событий евангельской истории — крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Именно в этот день, согласно христианскому учению, миру впервые явилась Пресвятая Троица: Бог-Отец воззвал с небес, Сын Божий принял крещение в водах Иордана, а Святой Дух сошел в виде голубя. Из-за этого праздник имеет еще одно название — Богоявление.

Центральное место в праздновании занимает вода, символизирующая очищение, обновление и духовное перерождение. Главным обрядом является водосвятие, которое совершается в храмах, а также в реках, озерах и специально подготовленных прорубях. Считается, что в этот день вода приобретает особые целебные свойства.

В Украине распространенной традицией является купание в проруби, обычно вырезанной в форме креста. Окунание в ледяную воду символизирует очищение от грехов и духовное обновление. Накануне праздника отмечают Крещенский вечер, или Голодную кутью, с постным ужином.

Купание в оболочке на Крещение

Праздничный стол на Крещение состоит из постных блюд, имеющих символическое значение. Готовят кутью без масла и сливок, узвар из сухофруктов, постный борщ, рыбу, вареники, голубцы и пироги с постными начинками. Отдельное место занимает обрядовое печенье в форме крестов, которое символизирует благополучие, защиту и благословение семьи на весь год.

Где можно погрузиться в воду на Крещение 6 января в Украине

Киев

Во время празднования Крещения 6 января верующие традиционно погружаются в воду, однако жителей столицы призывают воздержаться от посещения несанкционированных пляжей. В то же время в коммунальном предприятии "Плесо" сообщили, что в Киеве будут работать специально подготовленные и проверенные локации для безопасного погружения в воду.

Все места обследовали водолазы, очистили от опасных предметов и обустроили удобными подходами к воде и кабинками для переодевания. На локациях будут дежурить спасатели и медики. Погружение разрешено с 08:00 до 17:00.

Официальные локации в Киеве:

Голосеевский район — пляж "Галерный";

Деснянский район — пляж "Троещина";

Днепровский район — пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Веселка", "Радуга";

Оболонский район — озера Вербное и Иорданское, пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове.

Карта мест, где можно покупаться на Крещение в Киеве

Львов

Праздник Богоявления традиционно является одним из важнейших духовных событий во Львове. Главным общегородским событием остается экуменическое освящение воды на площади Рынок возле Ратуши. Начало — в 13:00. После 13:40 все желающие могут набрать освященную воду из специально обустроенных кранов.

Для тех, кто планирует погружение в воду, определены локации с дежурством спасателей: парк "Ореховая роща", Шевченковский гай, озера в Винниках и Брюховичах.

Запорожье

В Запорожье на Крещение разрешат купание на трех официальных локациях:

Центральный пляж;

Правобережный пляж;

Пляж на улице лейтенанта Шмидта в Заводском районе.

Харьков

Городские власти Харькова официально не публиковали перечень разрешенных мест для купания, однако традиционно горожане окунаются в воду в локациях, популярных в предыдущие годы. Среди них — источник на Жуках возле озера Очерет, источник в Саржином Яру, Алексеевский источник, источник в Манжосовом Яру, Журавлевское водохранилище, а также прорубь в экопарке Фельдмана.

Днепр

Как и в прошлом году, в Днепре не будет официально разрешенных мест для купания. Спасательные службы не проводили проверку дна водоемов, поэтому погружение в реки и открытые водоемы может быть опасным. В то же время в Днепре и области отдельные заведения организовывают специальные локации:

Bartolomeo Best River Resort (Днепр), локация White Beach;

Relax Resort (г. Самар, Днепропетровская область).

Хмельницкий

В Хмельницком обычно обустраивают две официальные локации на реке Южный Буг: на правом берегу возле аварийно-спасательной станции (пер. Лодочный, 11) и на левом берегу возле ДЮСШ №4 (ул. Нижняя Береговая, 2/1).

Празднование Крещения Господня в Хмельницком

Тернополь

Праздничные богослужения по случаю Крещения состоятся во всех храмах Тернополя. В Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы литургии начнутся в 07.00 и 08.00, после чего состоится освящение воды. В Кафедральном соборе Рождества Христова службы отправят в 08:00 и 10:00, а в церкви Матери Божьей Неустанной Помощи — также в 08:00 и 10:00.

Для желающих окунуться традиционно обустраивают место в парке "Сопильче" на территории общественной организации "Нептун".

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковской общине в этом году подготовили три официальных места для зимнего купания. Об этом сообщил заместитель городского головы и директор департамента инфраструктуры Михаил Смушак.

Погружение разрешено на реке Быстрица Надворнянская в районе заезда со стороны перекрестка улиц Ивасюка и Хоткевича, на реке Быстрица Солотвинская в районе Металлобазы со стороны улицы Пасечной, а также на городском озере в районе обустроенной купальной станции со стороны улицы Ленкавского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Ровно на улице Набережной зацвела ива. Вероятно, речь идет о козьей вербе, на которой появились "котики" посреди зимы, хотя обычно она расцветает в марте-апреле.