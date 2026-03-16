Замість "Оскара" приїхав до України? Шона Пенна показали на фото у Києві

Актор міг обрати поїздку до України замість кіноцеремонії

Відомий український актор і телеведучий Юрій Горбунов неочікувано поділився фотографіями із великим другом України Шоном Пенном, зроблені у Києві.

Шоумен у своїх соцмережах опублікував добірку кадрів, на якому також присутня його дружина, телеведуча і модель Катерина Осадча. Коли були зроблені світлини — невідомо, проте є один нюанс.

Річ у тому, що Шон Пенн не з’явився на цьогорічній церемонії Оскар, яка відбулася у США 15 березня. Західні медіа припускають, що причиною його відсутності могла стати ймовірна поїздка актора саме до України.

Вітаємо нашого друга і патріота України Шона Пена, з третім в його житті Оскаром!! Перший був в 2004 році за фільм "Mystic River!" Другий у 2009 за фільм "Milk"! І ось третя нагорода за фільм "Одна битва за іншою"! Браво Маестро і дякуємо за невпинну підтримку України!! Юрій Горбунов

Нагадаємо, що голлівудський актор переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" у військовій драмі "Битва за битвою". Золоту статуетку отримав як Пенн, так і сам фільм, а також режисер стрічки Пол Томас Андерсон.

Шон Пен активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. 2022 року актор передав одну зі своїх золотих статуеток президентові України як знак віри у перемогу.

Нагадаємо, що головні нагороди у 2026 році отримали актор Майкл Б. Джордан та актриса Джессі Баклі. Вони стали головними тріумфаторами "Оскара".